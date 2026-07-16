Moradora feliz- A Campanha de Aniversário da Rede de Supermercados Pague Menos já tem sua primeira contemplada. No sorteio realizado pela Loteria Federal em 8 de julho, a cliente Danielle Ferreira Martins, que realizou sua compra na Loja 1 – Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, foi a grande vencedora do primeiro Volkswagen Polo zero quilômetro da promoção.

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A campanha celebra os 37 anos da Rede de Supermercados Pague Menos e segue até o dia 2 de agosto de 2026, reunindo ofertas especiais, experiências diferenciadas e a oportunidade de concorrer a veículos zero quilômetro. Válida em todas as 39 lojas da Rede e também pelo e-commerce (superpaguemenos.com.br), a ação reforça o compromisso da Rede em oferecer economia, inovação e benefícios reais aos clientes, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa.

Para ampliar o alcance da campanha, a comunicação conta com a participação dos influenciadores Larissa Cavalcante e Zé Neves, que incentivam a participação dos consumidores ao longo de todo o período promocional. Ao todo, a campanha sorteará 4 Volkswagen Polo e 1 Fiat Toro. Com a realização do primeiro sorteio, ainda restam quatro veículos para serem sorteados:

Sorteios novos- 1 já foi da moradora do Europa

2º Polo – Sorteio: 15/7 | Divulgação do(a) ganhador(a): 17/7

3º Polo – Sorteio: 22/7 | Divulgação do(a) ganhador(a): 24/7

4º Polo – Sorteio: 29/7 | Divulgação do(a) ganhador(a): 31/7

Fiat Toro – Sorteio: 5/8 | Divulgação do(a) ganhador(a): 7/8

A mecânica da campanha é simples. A cada R$ 150,00 em compras no mesmo cupom fiscal, o cliente cadastrado no programa de fidelidade Clube Leve Mais que informar o CPF no ato da compra recebe 1 número da sorte para concorrer aos prêmios. Quanto mais compras, maiores as chances de ganhar. Valores que não atingirem múltiplos de R$ 150,00 não são acumulados.

Clientes que utilizarem o Cartão Pague Menos como forma de pagamento contam com um benefício adicional: chances em dobro. Em uma compra de R$ 300,00 paga com o cartão, por exemplo, o cliente recebe automaticamente 4 números da sorte.

A campanha oferece ainda mais oportunidades de participação. Após realizar uma compra válida, o cliente pode resgatar 10 chances extras por meio do aplicativo Supermercados Pague Menos, disponível gratuitamente para Android (Play Store) e iOS (App Store). O resgate deve ser feito pelo caminho: Menu Inicial → Campanha → Resgatar Chances Extras. A ação é limitada a um único resgate por CPF e deve ser realizada após a primeira compra válida, utilizando o mesmo CPF do cadastro.

Segundo Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, a campanha visa reconhecer a fidelidade dos clientes. “Ficamos muito felizes em anunciar a primeira ganhadora da nossa campanha. A Danielle já recebeu a excelente notícia de que levará para casa um Volkswagen Polo zero quilômetro. Ainda teremos mais quatro sorteios pela frente, por isso convidamos nossos clientes a continuarem participando e aproveitando as ofertas especiais do nosso aniversário”, destaca Cecon.

Com a campanha, a Rede de Supermercados Pague Menos convida seus clientes a celebrarem juntos mais um importante marco de sua trajetória.

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