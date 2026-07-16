Prefeitura de Hortolândia orienta população sobre o uso correto do ParCão

Espaço é destinado exclusivamente à socialização e ao lazer dos cães, em Hortolândia

Você sabe como utilizar corretamente o ParCão? Em Hortolândia, a Prefeitura disponibiliza três espaços públicos e gratuitos destinados exclusivamente para momentos de lazer, socialização e bem-estar dos cachorros de estimação. Eles estão localizados em parques socioambientais no Green Park, no Jd. Santa Clara do Lago e no Pq. Gabriel (veja abaixo).

Para que tutores e animais domésticos possam utilizar o local com segurança, é fundamental que os frequentadores respeitem as regras de uso estabelecidas pela Administração Municipal.

Confira as principais normas obrigatórias de utilização do ParCão:

O animal deve estar acompanhado por um adulto responsável;

O animal deve estar com a vacinação em dia e livre de parasitas;

O tutor precisa recolher imediatamente as fezes do animal;

É proibida a entrada de alimentos;

É proibida a entrada de cadelas no cio;

É proibida a realização de eventos sem autorização prévia.

Nos últimos meses, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, responsável pela preservação e manutenção dos espaços, tem presenciado situações recorrentes de descumprimento de normas. Uma delas é a permanência, no interior dos ParCões, de cães sozinhos, sem os tutores, bem como de crianças desacompanhadas. Não há registro de acidentes até o momento, mas a Prefeitura de Hortolândia reforça que a conscientização é a principal forma de prevenção.

Leia Mais notícias da cidade e região

É importante considerar que os ambientes, obstáculos e equipamentos instalados no ParCão foram desenvolvidos para a realização de atividades físicas e de enriquecimento ambiental dos animais. Mesmo que sejam dóceis, podem apresentar reações inesperadas durante as brincadeiras ou a interação com outros animais. Daí a importância da presença dos adultos responsáveis.

Em caso de comportamento agressivo, o animal deverá ser retirado imediatamente do local, a fim de não alterar a conduta dos demais cães presentes. O tempo de permanência sugerido é de uma hora. O tutor é o responsável pela conduta do animal e por eventuais danos causados a terceiros, devendo permanecer atento ao comportamento e aos sinais de cansaço do cão durante todo o período de permanência no local.

Orientações

As orientações estão anotadas em placas visíveis nos espaços. Além disso, os funcionários dos parques orientam diariamente os visitantes, sempre que identificam situações que contrariam as normas de utilização. Caso as orientações não sejam respeitadas, eles estão autorizados a acionar a Guarda Municipal. A ocorrência poderá ser encaminhada aos órgãos competentes para as providências cabíveis.

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos reforça que o cumprimento das regras é uma responsabilidade compartilhada entre todos os usuários e contribui para manter o ParCão como um ambiente seguro, organizado e agradável para os animais e seus tutores.

“Os ParCões foram planejados para proporcionar um ambiente seguro para a convivência entre os cães e seus tutores. As regras de utilização existem justamente para prevenir acidentes e garantir que todos possam aproveitar o espaço com tranquilidade. Contamos com a colaboração da população para preservar esse ambiente e utilizá-lo de forma responsável”, pondera Sunne Santos, secretária adjunta de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

Confira a localização dos ParCões em Hortolândia:

OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago II;

Parque Socioambiental “GM Alexandre Roberto Fernandes dos Reis”, no Green Park;

Parque Socioambiental Lago da Fé, no Parque Gabriel,entre a Av. Joaquim Martarolli e a Rua Francisco Garcia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP