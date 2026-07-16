O cão Túlio, da raça pit bull, está disponível para adoção junto ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana após passar por um processo de reabilitação e adestramento, que teve como objetivo promover a adaptação comportamental, fortalecer a socialização e prepará-lo para a convivência em um novo lar.

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Os tutores interessados devem entrar em contato com o CCZ pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344 ou pessoalmente, na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, região da Praia Azul, para agendar uma visita ao animal.

Túlio, de aproximadamente 7 anos de idade, é atendido pelo CCZ há cerca de 5 anos e foi encaminhado para reabilitação por questões comportamentais. Por meio de uma parceria com o adestrador Patrick Souza, do Shipzz Dog Ranch, com o médico veterinário e adestrador Reinaldo Bertier e com o projeto Raças de Peso, intermediada pela vereadora Roberta Lima, o cão recebeu tratamento durante três meses e passou a ter uma maior aceitação de manejo e toques, além de ter aprendido comandos básicos de obediência e truques. Atualmente, ele está na etapa final do processo, na qual é promovida a socialização com pessoas e outros animais.

“O Túlio é um cachorro que estabelece relações de confiança aos poucos. Ele precisa de uma pessoa confiante e com postura firme, que esteja disposta a construir esse relacionamento no dia a dia. Também nos colocamos à disposição para acompanhar esse processo de adaptação, orientando o adotante e oferecendo o suporte necessário para que essa transição aconteça da melhor forma possível, tanto para o Túlio quanto para a nova família”, explicou o adestrador Patrick Souza.

“O processo de reabilitação do Túlio mostra que, com manejo adequado, paciência e acompanhamento profissional, os animais podem desenvolver novas habilidades e estar preparados para uma convivência saudável. Agora, buscamos um adotante consciente, que compreenda as características dele e esteja disposto a dar continuidade a esse trabalho, oferecendo um lar seguro, responsável e cheio de carinho”, comentou a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

Mais outros como o Túlio

Além do Túlio, o CCZ tem também aproximadamente 50 cães e 60 gatos disponíveis para adoção. Os interessados podem comparecer ao CCZ de segunda a sexta-feira, as 8h às 15h, portando RG, CPF e comprovante de endereço.

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