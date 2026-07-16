Rock em alta- A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi divide com a banda AR 40 o palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, nesta quinta-feira (16), às 20h, em uma apresentação musical que celebra o Dia Internacional do Rock, comemorado no último dia 13.

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A entrada é solidária, com a doação de um pacote de absorventes femininos destinado a mulheres atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

O show incluirá grandes clássicos do estilo, com clássicos de Creedence, A-Ha, Titãs, Skank, Paralamas do Sucesso, RPM e Bon Jovi, entre outros. A classificação indicativa é livre para todos os públicos.

“O Teatro Municipal terá mais uma noite memorável com esta apresentação que promete lotar a galeria do espaço cultural. Convido os americanenses a prestigiarem a excelência musical da Banda Municipal e conferir de perto a reunião destes grandes talentos de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal está localizado na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.

Santa Bárbara Rock Fest sexto palco e linha exclusiva de produtos oficiais

O Santa Bárbara Rock Fest 2026 contará com uma novidade que amplia a experiência do público dentro do Complexo Usina Santa Bárbara. Pela primeira vez, a casa de shows Vibes integra a programação do festival e será responsável pelo sexto palco do evento, além de assinar uma linha exclusiva de produtos oficiais inspirados na identidade visual desta edição.

Batizado de Palco Vibes e localizado ao lado do primeiro galpão complexo, o novo espaço passa a compor a estrutura do maior festival de bandas independentes do País, fortalecendo a programação e criando mais um ponto de encontro para os fãs da música e da cultura alternativa durante os dias 21, 22 e 23 de agosto.

A parceria também permitirá que o público leve um pouco da experiência do festival para casa. Em colaboração com a Vibes, será lançada uma coleção exclusiva de produtos oficiais do Santa Bárbara Rock Fest 2026, desenvolvida a partir da identidade visual criada pelo artista Ayran Roque. Entre os itens estarão camisetas e outros produtos colecionáveis, comercializados oficialmente durante o evento e também em pré-venda.

“Mais do que uma presença institucional, a proposta é que o espaço da Vibes seja um ambiente de experiências. O local contará com ativações, brindes, adesivos, sorteios, espaços instagramáveis e venda de produtos exclusivos, promovendo interação, engajamento e conexão com o público do festival”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.



“Essa parceria representa o encontro de dois projetos que compartilham o mesmo propósito de fortalecer a cultura, a música e a cena independente. Para a Vibes, fazer parte do Santa Bárbara Rock Fest é o reconhecimento de um trabalho construído ao longo de cinco anos como espaço de encontro, diversidade e conexão entre pessoas. No Palco Vibes, queremos levar a energia que faz parte da nossa história e proporcionar experiências marcantes para o público durante o festival”, destacou Rafael Farinasi, diretor e produtor da Vibes.

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest 2026 será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. Em sua 9ª edição, o festival reunirá grandes nomes da música nacional e mais de 40 bandas independentes em uma programação que consolida Santa Bárbara d’Oeste como referência cultural no Estado de São Paulo.

Entre as atrações principais estão Malvada e Angra, na sexta-feira (21); Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno, no sábado (22); além de Raimundos, CPM 22 e Detonautas, que encerram o evento no domingo (23).

Além dos shows, o público contará com atrações como roda-gigante e tirolesa gratuitas, praça de alimentação, espaços de convivência e experiências voltadas à cultura do rock.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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