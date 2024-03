A campineira Ângela Aboin se tornou referência nacional na luta

pelo uso de maconha no tratamento de crianças com autismo. A causa dela ganhou destaque esta semana com o debate no STF sobre a descriminalização do uso e porte de maconha no país. Esta semana saiu o sexto habeas corpus para que a mãe tenha o direito de plantar a maconha assegurado.