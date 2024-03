Americana: Prefeitura propõe 3,82% de aumento pro servidor

A Prefeitura de Americana realizou, nesta quarta-feira (6), uma reunião

com o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) para andamento das negociações sobre alguns pontos da pauta de reivindicações da categoria para 2024.

Participaram do encontro: a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, o secretário de Governo, Jesuel de Freitas, o secretário de Educação, Vinícius Ghizini, o secretário de Administração, Eduardo Flores, o secretário de Negócios Jurídicos, Hugo Troly, e o secretário de Comunicação e TI, Leon Botão, além de representantes do sindicato.

Mais notícias da cidade e região

Durante a reunião, foi apresentada a proposta da Prefeitura para que o reajuste salarial seja feito de acordo com o índice inflacionário, tanto no salário como no valor da cesta básica (vale-alimentação). Isso representaria um reajuste de 3,82%, que foi o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado de 02/2023 a 01/2024.

“A proposta apresentada pela Prefeitura de Americana está pautada principalmente no fato de estarmos em um ano eleitoral, atendendo às regras de último ano de mandato, em conformidade com as determinações constitucionais”, explicou Simone. “Seguimos com o compromisso de buscar o equilíbrio e a responsabilidade nos gastos públicos, levando sempre em consideração as demandas dos servidores”, completou a secretária.

Ela ressaltou ainda que os reajustes salariais desde 2021 representam um acumulado de 24% em Americana, acima do próprio INPC do período, que foi de 22,49% e dos reajustes praticados em outras cidades da região.

As negociações seguem junto ao sindicato e uma nova reunião será realizada na próxima semana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP