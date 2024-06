Campos do Jordão deve receber 1,5 milhão de turistas na temporada de inverno

O início da temporada de inverno em Campos do Jordão marca o aumento da chegada dos turistas que buscam aproveitar as temperaturas baixas da cidade localizada no lado paulista da Serra da Mantiqueira.

Com o clima frio aliado às várias atividades culturais programadas, o destino espera receber 1,5 milhão de visitantes ao longo da temporada de inverno, segundo a Associação Comercial Empresarial (ACE) da cidade. O início da operação da rota aérea Salvador -São José dos Campos deve impulsionar os resultados, uma vez que facilitará a vinda de moradores da região Nordeste para a região.

Um dos destaques do período é o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que chega à sua 54ª edição. Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o festival ocorrerá de 29 de junho a 28 de julho, com programação artística e pedagógica distribuída entre Campos do Jordão e São Paulo. O evento é promovido pela Fundação Osesp, pela Prefeitura de Campos do Jordão e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Veja notícias internacional e turismo

Rafael Marcandali, diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, afirmou que o sucesso do último feriado prolongado de Corpus Christi, quando a cidade recebeu 130 mil turistas, serviu como um termômetro para a temporada de inverno e ressaltou o que os visitantes podem esperar de Campos de Jordão nos próximos meses. “Aqui sempre faz frio, pelo menos à noite.

De qualquer forma, no inverno são esperadas temperaturas baixas, convidativas para provar uma fondue, tomar bons vinhos, relaxar em volta da lareira e apreciar as belas paisagens da região”, diz. Ele destaca ainda que eventos tradicionais como o 54º Festival de Inverno de Campos do Jordão e a 53ª Festa da Cerejeira em Flor, além de diversos shows, vão garantir uma excelente programação de lazer na cidade. “Estamos confiantes de que Campos do Jordão terá uma temporada de inverno bem positiva para os setores de hotelaria, turismo, gastronomia e lazer, com foco em oferecer o melhor aos turistas de todas as idades. Estamos prontos para recebê-los e otimistas quanto à consolidação do título de um dos principais e melhores destinos turísticos de inverno no Brasil”, completa.

Segurança

Com tanta gente chegando à região, a Polícia Militar vai intensificar o policiamento para garantir a segurança dos turistas e residentes, com a Operação Inverno 2024, que ocorrerá de 26 de junho a 30 de julho, abrangendo cinco finais de semana.

O comandante da 3ª CIA do 1º Batalhão da Polícia Militar do Interior (1- BPM-I), capitão Antognone Prado, explica que haverá um reforço de aproximadamente 110 policiais. “Esses policiais ficarão diretamente vinculados à terceira companhia para o desenvolvimento das atividades de rádio e patrulhamento, ronda de apoio, força tática, ROCAM e base comunitária”.

Além disso, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco enviará 68 membros, incluindo 4 oficiais e 64 alunos oficiais, para apoiar nas atividades diárias de policiamento, além do policiamento ambiental e rodoviário, que reforçará as ações nas rodovias da região.

O grupamento aéreo Águia participará das operações de policiamento ostensivo e resgate, enquanto o Corpo de Bombeiros reforçará suas equipes com motolâncias e equipes especializadas em resgate e salvamento em mata e incêndio.

O delegado titular, Luiz Geraldo, também adiantou que haverá um reforço no efetivo, tanto no atendimento à população quanto nos trabalhos de polícia judiciária. “Vamos ampliar o atendimento no registro das ocorrências na unidade policial e intensificar as capturas de procurados e o monitoramento de criminosos que possam vir de outros municípios para praticar delitos em Campos do Jordão”, afirma.

Além disso, ações prévias de combate ao narcotráfico serão realizadas tanto antes quanto durante a temporada. “Estaremos focados no combate ao narcotráfico, realizando operações preventivas e repressivas”, destaca Dr. Luiz Geraldo. A Polícia Civil também realizará patrulhamento ostensivo com rondas especializadas na repressão aos crimes patrimoniais.

Temperaturas baixas

O frio também será outra grande motivação para a visita dos turistas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os menores índices de temperatura estão previstos para o fim de junho e começo de julho, já durante o inverno, que se inicia no próximo dia 20. A projeção do Inmet indica que o inverno de 2024 será um pouco mais gelado na região em comparação com os últimos anos. Desde 2015, a média de temperatura para junho em Campos do Jordão é de 11,9°C, enquanto em julho é de 11,5°C. No ano passado, a mínima registrada foi de 0,5°C, no dia 18 de junho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP