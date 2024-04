Carla Zambelli vai a Sumaré dar apoio a Henrique do Paraíso

Na noite desta quinta-feira, a Deputada Federal Carla Zambelli esteve presente

no Encontro de Lideranças em Sumaré, que reuniu centenas de pessoas. O encontro, que contou com a participação de vereadores, ex vereadores, ex prefeito, líderes em suas comunidades ou áreas profissionais, lideranças femininas, empresariais, religiosas e políticas da cidade e região, serviu para aprovação em massa, da pré-candidatura de Henrique do Paraíso a prefeito de Sumaré.

O momento que foi presidido pelo presidente do partido no município, Mauricio Barbutti, reiterou todo entusiasmo com a pré-candidatura, do atual, vice-prefeito.

A oficialização de apoios, também tomado pela força e energia das mulheres, deixou consolidado grandes parcerias na cidade. “O PL de Sumaré saiu ainda mais forte deste evento e sobretudo, oferecendo o acolhimento para que as mulheres ocupem espaço”, afirmou Maurício.

Leia + sobre política regional

Ainda segundo o presidente do partido, “expressamos nossa imensa gratidão a cada pessoa incrível que esteve presente no encontro que celebramos a chegada dos novos filiados. E vamos seguir adiante, lado a lado, construindo uma jornada de transformação rumo a um futuro melhor e mais rápido para o povo sumareense”. Ao avaliar o encontro, Maurício assinalou que se trata da maior legenda do Brasil, “o partido que tem engrandecido muito o nosso País”, destacou.

A parlamentar que já destinou emendas no valor de R$ 450 mil de recursos para a cidade, reafirmou o seu compromisso com Sumaré.

“Vim somar com, e em todos projetos do pré candidato Henrique do Paraíso. Na condição de deputada, venho hipotecar o nosso apoio, quero ter o compromisso com a cidade de Sumaré para que a gente possa caminhar junto e melhorar a condição de vida das pessoas“, assegurou Carla Zambelli.

A deputada garantiu que seu apoio à cidade tem o objetivo de garantir políticas públicas sérias para os moradores. “Porque nossa luta, não é só para a cidade de Sumaré, é uma luta do bem contra o mal. E é com esse sentimento de cuidar das pessoas, de fazer o melhor, para que a gente possa ter, através das políticas públicas, aquilo que queremos e sonhamos, para nós e nossos filhos e netos“, avaliou.

Fortalecimento da região

Ao final do encontro, a deputada reafirmou a vontade de construir um futuro para a cidade. “E queremos que daqui saia um grupo fortalecido para que possa colocar na mesa os desafios dessa cidade, que possa pontuar as dificuldades e que a gente possa criar um plano de governo e caminhar com o desenvolvimento. E me apresento para dizer que estou junto com o Henrique e com todos vocês, para que possamos construir o futuro de Sumaré“.

O vice-prefeito e reafirmado, pré-candidato a prefeitura, afirmou que o apoio da deputada fortalece o trabalho na cidade. “Esse trabalho que vamos fazer tem que ser pensando no povo, unidos, fazemos a força e buscaremos o melhor para Sumaré“.

Ainda de acordo com Henrique, “foi muito bem-vinda a participação dos apoiadores de nossos projetos pela cidade de Sumaré, dos líderes regionais do PL e de outros partidos que estão conosco nessa caminhada. Agradeço, de forma especial, a nossa deputada Carla Zambelli, que mais uma vez foi solícita ao nosso convite e com a participação de muitos, juntos, construiremos um futuro brilhante para nossa querida Sumaré“, ressaltou.

Ao final do encontro, juntamente com as lideranças do partido, a deputada e o pré candidato Henrique do Paraíso, foram ovacionados por todos apoiadores presentes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP