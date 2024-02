CarnaPraia acontece neste sábado e domingo; veja programação

Os foliões terão várias opções de alimentação no CarnaPraia 2024, organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, no sábado (10) e no domingo (11), na Orla da Praia dos Namorados.

Seis estabelecimentos irão oferecer serviços de alimentação nos dois dias de festa: Foodtruck Dr. Chapa, Kalango Cervejaria Artesanal, Bom Beef Espetos, Poko Loco Pastéis, Churros Pasconita, além do Bar Central com bebidas variadas. A relação foi divulgada pela Bokme Produções, empresa produtora do evento.

“Teremos dois dias repletos de diversão para os foliões, num ambiente alegre e familiar, com conforto e segurança. As pessoas poderão contar com muita música e uma praça de alimentação completa”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A entrada é gratuita, e o evento vai oferecer ainda brinquedos infláveis para as crianças. Confira a programação:

LEIA TAMBÉM: Tivoli Shopping tem programação especial de Carnaval

10/02 (sábado)

14h e nos intervalos – Música eletrônica com DJ

16h30 às 18h – Samba com Janaína de Cássia e Trio

19h30 às 21h – Pagode com o grupo New Samba

11/02 (domingo)

12h e nos intervalos – Música eletrônica com DJ

14h30 às 16h – Axé e marchinhas com os músicos da banda Tom Dominante

16h30 às 18h – Samba com Janaína de Cássia Trio

19h30 às 21h – Samba, pagode e axé com o grupo Samba da Nega