Repetindo o ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa preparou

uma ampla programação cultura de Carnaval para a população. Neste ano, serão quatro atividades gratuitas, atendendo a todas as faixas de idade da população – incluindo crianças e idosos. A organização das ações é do Departamento de Cultura e Turismo do Município, do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A festa começa já nesta quarta-feira (07/02), quando a Secretaria de Esportes e Lazer promove o Pré-Carnaval Esporte & Alegria, no Atenas Beach Sports, das 19h às 20h30. O “aulão de ritmos” tem entrada gratuita para moradores da cidade a partir dos 12 anos, e a presença de professores de dança das academias da cidade. Parceiro do Município nesta ação, o Atenas é um clube de esportes de praia situado na Avenida Rodolfo Kivitz, nº 1.605, entre o Jardim Éden e o Altos do Klavin.

Na sexta-feira (09/02), à tarde, acontece o já tradicional Carnaval da Melhor Idade. A festa das 14h às 18h vai agitar o Espaço Melhor Idade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro – que fica junto à sede do Fundo Social. Poderão brincar no local os cerca de 600 idosos atendidos semanalmente pelas aulas do Programa da Melhor Idade, todos cidadãos com 60 anos.

No sábado, dia 10/02, acontece o Nova Folia 2024, voltado para todas as idades. O recinto e o palco com diversas atrações musicais vão ser montados na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente ao Paço Municipal. A folia vai das 15h às 22h, com entrada franca, segurança e diversas opções gastronômicas para as famílias – além de um “espaço kids”. A Cultura da Prefeitura prepara ainda uma “atração surpresa” para o público.

E no domingo, dia 11/02, acontece o CarnaKids 2024, desta vez no Recinto da Feira Livre dos sábados, que fica na Rua Anchieta, no Centro. A matinê gratuita voltada para as crianças de até 12 anos de idade vai ter entrada livre, e será realizada das 13h30 às 18h.

Vai ter diversas atividades, como brincadeiras, brinquedos infláveis gratuitos e pintura facial. Como em 2023, o CarnaKids vai ter regras rígidas, visando preservar a saúde e a alegria das crianças. Vai ter praça de alimentação, mas a venda e consumo de bebidas alcoólicas estão novamente proibidos no CarnaKids.

“Como no ano passado, preparamos essa festa para nossa população com todo o carinho, para as pessoas de todas as idades poderem brincar o Carnaval de forma saudável, como a gente fazia antigamente. Esperamos que todos aproveitem os eventos do Carnaval de forma segura e alegre, principalmente nossas crianças e idosos”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

