O União Barbarense segue sua agonia no Paulistinha.

O time perdeu na noite desta quarta-feira (7) para a Francana por 1 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca.

O único gol da partida foi marcado aos 33 minutos do 1º tempo pelo volante e capitão do time João Pedro ao escorar um cruzamento de Lacerda para a grande área do Leão da Treze. A partida foi pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

Com o resultado, o União segue sem vencer na competição e figura na linha debaixo da classificação com apenas 1 ponto ganho.

O Leão da Treze volta a campo neste sábado (10), no estádio Antonio Guimarães, contra o Barretos, às 15h. No mesmo dia, às 16h, a Francana vai até Penápolis, enfrentar o Penapolense.

