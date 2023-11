Um carro caiu no Córrego da Avenida Brasil na noite deste domingo, perto da meia noite.

Por determinação do controle, equipe da Guarda Municipal se deslocou a Av. Brasil, altura do número 1415, onde segundo informações, havia um acidente de trânsito e o carro havia danificado as grades de

proteção e caído no córrego.

A ocorrência já havia sido atendida pela polícia militar e, no local, a equipe fez contato com condutor do veículo VW Gol, que

informou que a viatura da polícia militar já havia deixado o local e estava aguardando o serviço de guincho da seguradora pra remoção do veículo.

O motorista foi orientado a respeito dos danos causados, sendo que foram danificadas 05 grades de proteção, 02 ficaram no interior do corrego e 03 no passeio público.

Segundo informações, o motorista teria saído do semáforo e perdido o controle antes da queda.

