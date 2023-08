Castramóvel. Começa domingo (3) a 3ª Etapa do Programa Municipal

de Castração e Microchipagem gratuitas de animais domésticos de famílias carentes, promovido desde 2021 pela Prefeitura de Nova Odessa como forma de evitar a reprodução desassistida – e, consequentemente, o abandono e os maus-tratos aos pets. Neste final de semana, serão operados 100 cães (50 machos e 50 fêmeas) e 150 gatos inscritos anteriormente.

Desta vez, a Prefeitura contratou os serviços de um consultório e centro cirúrgico veterinário móvel, popularmente conhecido como “Castramóvel”, que vai ficar estacionado em frente ao Paço Municipal. As famílias previamente inscritas e beneficiadas neste primeiro “mutirão” já foram convocadas pelo Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Não haverá atendimentos não agendados.

No total, nesta 3ª etapa, estão sendo atendidos mais 800 animais, sendo 300 cães e 500 gatos. Entre 2021 e 2022, as duas primeiras etapas do Programa promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade.

As cirurgias acontecem sempre conforme o agendamento do Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, e as datas e horários das cirurgias são informadas diretamente às famílias carentes beneficiadas e/ou aos cuidadores voluntários atendidos. Só são aceitos no programa os animais SRD (Sem Raças Definidas).

“Como médico veterinário e defensor da causa animal, entendo que promover a castração de cães e gatos é a melhor forma de evitarmos os maus tratos e o abandono. Por isso, desde o início, a nossa gestão tem dado prioridade para esse programa de castração, já castramos quase 2 mil animais e vamos ampliar essa conta agora, com esta nova etapa do Programa”, explicou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Com o ‘castramóvel’, poderemos atender as regiões mais distantes do centro urbano, como as chácaras Las Palmas, Acapulco e Recreio. A castração é importante pois previne crias indesejadas, além de diversas doenças como tumores de mama e de próstata, nos machos. É a única maneira de realizar o controle populacional em nosso município. Além das castrações, os animais serão microchipados”, reforçou a médica veterinária encarregada pela Zoonoses, Paula Faciulli.

HÁ VAGAS

Ainda há vagas remanescentes nesta etapa do programa. As inscrições podem ser feitas das 8h30 às 11h e 13h às 15h30. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, isso não é necessário.

A primeira etapa do Programa Municipal de Castração foi realizada ano passado com recursos municipais e atendeu a 1.000 animais domésticos, sendo 600 cães e 400 gatos. Já a 2ª e atual etapa, com mais 900 cirurgias, foi viabilizada através de emenda parlamentar de R$ 200 mil destinada ao Município pelo deputado estadual Delegado Bruno Lima, em atendimento a um pedido do prefeito.

“Só com a castração a gente vai evitar o abandono, as crias indesejadas e os maus-tratos aos animais. Estamos também identificando os animais castrados, o que também é muito importante para localizar um animal perdido”, completou o prefeito Leitinho.

