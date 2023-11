CDHU abre 'Refis' pra região e atinge até 5.700 mutuários

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) amplia o acesso

ao programa de negociação de dívidas que oferece condições facilitadas para que os mutuários possam ficar em dia com as prestações da casa própria. A campanha tem como objetivo conscientizar a população para o uso do 13º salário, que começa a ser pago no fim do mês, para quitar parcelas em atraso.

No Estado de São Paulo, mais de 56 mil mutuários estão aptos a participar do programa. Na Região de Campinas, a medida pode beneficiar 5.712 famílias.

As propostas de parcelamento de débito estão sendo enviadas aos mutuários pelos Correios, juntamente com um boleto com 10% do total devido. Com o pagamento do boleto, automaticamente, o restante da dívida é parcelada nas prestações futuras, até o final do contrato, respeitada a parcela mínima de 5% do valor do salário mínimo vigente, hoje no patamar de R$ 66.



Com o pagamento do boleto de entrada, o mutuário receberá um novo carnê na sua residência, com o valor da parcela resultante do acordo junto com as prestações mensais futuras. O parcelamento da dívida não aumenta o valor original da prestação e não aumenta o prazo do financiamento, apenas acrescenta periodicamente a quantia parcelada para quitação dos débitos. Após o período do acordo, o cidadão volta a pagar somente o valor da prestação mensal.

Os mutuários também podem acessar o endereço e já obter sua proposta de acordo, como o termo e o boleto para pagamento. Também pode solicitar o boleto de entrada pelo ALO CDHU ou pelo WhatsAPP (0800-000-2348) para receber o boleto de entrada no e-mail da sua preferência.

Para aderir ao programa, basta acessar um dos seguintes canais de atendimento:

• O Alô CDHU, que pode ser acessado por telefone e agora também por WhatsApp 0800 000 2348

• O site CDHU, que também conta com um chat (atendimento em tempo real);

• Pelo aplicativo da CDHU disponível na AppStore para IOS e no Google Play para Android.

COMBATE A FRAUDES

A CDHU, com o objetivo de combater fraudes, tem reforçado em suas correspondências que os mutuários devem conferir no ato do pagamento (no caixa, APP ou site do banco) o nome do cedente CDHU e o CNPJ 47.865.597/0001-09, reiterando que a linha digitável sempre inicia com 104 – Caixa Econômica Federal. A CDHU nunca solicita depósitos, transferências ou PIX, nem concede descontos volumosos do débito. Além disso, o único WhatsAPP da Companhia é o do número 0800-000-2348.

Outro dispositivo importante para evitar cair em armadilhas de golpistas é o validador de boletos no site da CDHU, pelo endereço: https://app.cdhu2.sp.gov.br/LinhaDigitavel/, onde o cidadão pode conferir se o boleto que tem em mãos é realmente da CDHU.

Quando o mutuário receber alguma proposta ou pedido de pagamento que não seja o boleto da Companhia, deve denunciar pelo e-mail fraudesdeboletos@cdhu.sp.gov.br , fornecendo todas as informações que possuir (documentos, conversas, contatos, etc).