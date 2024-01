O prefeito Chico Sardelli inaugurou na manhã deste sábado (27)

a academia ao ar livre do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, ato que simbolizou a entrega de outros 16 equipamentos para atividades físicas em espaços públicos da cidade – leia mais abaixo. Além do novo conjunto de aparelhos, o Jardim Botânico também teve a identificação visual renovada.

Leia + sobre política regional

“Investimos na implantação de academias ao ar livre em diversas regiões da cidade, beneficiando e incentivando a população para a melhoria da qualidade de vida. O Jardim Botânico também é um dos locais escolhidos para instalação de aparelhos, que já estão à disposição dos frequentadores. Quem faz seus exercícios por aqui agora tem mais essa opção”, disse o prefeito Chico.

“As academias ao ar livre, tanto nos bairros como aqui no Jardim Botânico, estimulam as pessoas para uma vida mais ativa, promovendo a saúde dos moradores da nossa cidade. Esse número de regiões beneficiadas é fruto do trabalho nos últimos três anos e estimula a nossa busca por fazer ainda mais”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A solenidade também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, do vereador Thiago Martins, e dos secretários Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), Marcio Leal (Esportes), Eduardo Flores (Administração), Luiz Carlos Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano) e Marcia Gonzaga Faria (Cultura e Turismo). Além deles, o superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Junior, e o administrador do Jardim Botânico, Edson Silvio Evangelista.

“A implantação da academia é um importante investimento para a saúde e bem-estar da população, que agora tem à disposição aparelhos para a prática de exercícios físicos em meio à natureza, neste espaço tão especial e querido da cidade, que é o Jardim Botânico. Além disso, o espaço foi presenteado com a nova identificação visual”, observou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A identificação visual do Jardim Botânico passou por uma repaginação para melhorar a orientação dos frequentadores, renovar a fachada e conscientizar a população sobre o abandono de animais. O trabalho foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação da Prefeitura.

“A identificação visual renova a própria maneira como os frequentadores veem o Jardim Botânico, com um aspecto mais agradável desde a chegada e durante toda permanência neste espaço. Quem vem até aqui para fazer sua atividade física agora se orienta de forma mais clara ao longo do percurso e na nova academia ao ar livre”, destacou o secretário de Comunicação, Leon Botão.

O Jardim Botânico ocupa uma área de 100 mil m² e abriga 7 mil espécies arbóreas nativas e exóticas. Em sua área está a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. É parte do complexo do Parque Ecológico, que também é interligado com o Viveiro Municipal e o Observatório Municipal (OMA).

O espaço funciona todos os dias, das 6h às 20h, com entrada gratuita. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini.

Academias ao ar livre

A academia ao ar livre do Jardim Botânico se junta a outras 16 implantadas em diferentes bairros de Americana. Com investimento de R$ 42.449,91, receberam os equipamentos as regiões da Gruta Dainese (Avenida Estados Unidos), no Parque das Nações; Praça Virgínia Mietto Faé, no Nova Americana; e Praça de Esportes Gilberto Cremasco, na Vila Jones. Os recursos federais, com origem no Ministério da Cidadania, foram provenientes de emenda impositiva do deputado Rui Falcão, intermediada pela liderança política Eduardo Coienca. A contrapartida da Prefeitura foi de R$ 3.767,80.

Em outro pacote de investimentos federais, provenientes de emenda do mesmo deputado, foram entregues equipamentos no Centro Cívico, no Jardim Colina; na Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro; Praça de Esportes Luiz Meneghel, no Jardim Belvedere; Praça de Esportes Sebastião Barrera, no Nova Americana; Praça Luiz Passarine, no Jardim Márcia Cristina; Área de Lazer Paulino Rossi, na Vila Massucheto; e Praça José Faé, no Jardim Paulista. O aporte foi de R$ 74.320,81, com contrapartida da Prefeitura de R$ 1.447,19.

Também houve a instalação de academias ao ar livre na Praça Sebastião de Paula, no Jardim Lizandra; Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol; e Praça Oswaldo Bandini, na Praia Azul. Os recursos do Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 76.140,00, com contrapartida da Prefeitura de R$ 8.460,00, partiram de emenda parlamentar do ex-deputado Vanderlei Macris, com intermediação do suplente de vereador Renan de Ângelo.

Outros conjuntos de equipamentos para atividade física estão disponíveis para a população na Praça Antonio Baptista, na Vila Mathiensen; Praça Farmacêutico Hermes Fanalli, no Antonio Zanaga I; e na Praça Maçônica, no Werner Plaas. As áreas de lazer receberam investimento de R$ 46.071,35 via emenda impositiva intermediada pelo prefeito Chico Sardelli junto ao Ministério da Cidadania.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, enfatizou a importância da tramitação dos processos para acesso aos recursos. “A busca de investimentos junto aos governos estadual e federal também passa por uma série de trâmites que precisam ser atendidos pelo município, além da determinação do prefeito Chico e do vice Odir para essas conquistas. Nossa cidade seguiu todos os passos para concretizar essa série de academias ao livre à disposição da população”, disse Zerbetto.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP