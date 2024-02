O prefeito de Americana Chico Sardelli (sem partido) deve ir

para a reeleição com 4 partidos grandes na sua base. PP, PL, PSD e Podemos devem acomodar os 14 vereadores que estão no time de apoio no legistalitvo. O PL deve acomodar um maior número de parlamentares.

Fala-se em até 5 vereadores na legenda. PP deve ‘acomodar’ pelo menos três dos atuais. Apesar das resistências dos atuais comandantes, Podemos e PSD devem acomodar um mínimo de 2 com tendência de haver 3 vereadores em cada um.

NANICOS– Os quatro partidos da base de Chico hoje com presença eleitoral no Congresso Nacional talvez não sejam capazes de acomodar todos os 14 vereadores, e sobram alguns partidos menores que poderão ‘abraçar’ alguns dos atuais representantes do povo na Câmara da cidade.

Os nanicos que estariam à disposição do time do prefeito são o PRTB (ligado ao vereador Marschelo Meche), PRD (que hoje tem como filiado o vereador Fernando da Farmácia- que deve sair) e o caso estranho do PSDB/Cidadania, que deve apoiar o atual prefeito mas não deve ter chapa montada para as eleições de outubro.

Falta ainda saber se o MDB manterá a candidatura do ex-prefeito Omar Najar ou se também comporá a base do atual prefeito.

