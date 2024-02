Barbara Rodriguez indicada ao Prêmio Mulheres do Ano

Por indicação do vereador Celso Ávila, Barbara Rodriguez será homenageada

com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria, que neste ano deve ser entregue no dia 5 de março, contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Barbara Rodriguez é barbarense, nascida no dia 05 de outubro de 1974. Formada em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), atua como funcionária do Tribunal de Justiça desde a década de 1990. Desde 2016, é ativista da causa animal e um dos feitos que marcou a trajetória dela foi o resgate de uma matilha de 25 cães de um falso protetor no município barbarense. Além dos 25 da matilha original, já cuidou de mais de 32 cães.

Em 2017, ainda com o intuito de cuidar dos animais abandonados, cursou auxiliar de veterinária na União Estudantil Profissionalizante (UEPRO). Destaca-se também no auxílio de localização de animais perdidos a retornarem aos seus lares. Atualmente, é idealizadora e representante do Santuário Lobo Cinzento, no bairro Cruzeiro do Sul, que cuida de 22 cães. Também é defensora de mutirões de castração para controle da população animal que a cada dia tem aumentado devido ao abandono no município barbarense. Além disso, também representa, no Município, os deputados Clarice Ganem (Estadual) e Bruno Ganem (Federal), ambos defensores da causa animal.

