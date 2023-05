Chuva de meteoro encanta o céu do Brasil nesta madrugada

E nos próximos dias a Lua, Júpiter e Vênus estarão bem próximas.

Maio sempre foi um dos melhores períodos para se observar o céu. Dessa vez não é diferente, desde a madrugada de hoje até a próxima quarta-feira (com menor nitidez), fragmentos do cometa Halley poderão ser vistos no céu em chuva de meteoros. Este é um dos mais famosos da astronomia.

Esta chuva de meteoros é especial porque o cometa Halley possui uma órbita que completa uma volta em torno do Sol em um período estimado de 74 a 76 anos. A última vez que o Halley passou pela Terra foi em 1986.

Em Americana, um dos melhores locais para observar o cometa é na torre do vigia, às margens da represa Salto Grande, ao lado da vicinal Ivo Macris.

LUA

Um pouco antes de o Sol nascer, no dia 17 de maio, será possível ver a Lua e Júpiter bem juntinhos, na direção Leste. No início da noite do dia 22 de maio, a Lua estará perto de Vênus e, próximas a eles, estarão as estrelas Pólux e Castor, duas das mais brilhantes da constelação de Gêmeos. O fenômeno poderá ser observado sem o uso de equipamentos, a partir das 18h, no horizonte Oeste. No dia 23, Marte deverá estar acima dos quatro astros, proporcionando uma visão ainda melhor.

