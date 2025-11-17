Ciclista americanense conquista título em competição estadual

Leia + Sobre todos os Esportes

O ciclista Alexandre Alves Maniezzo, representante da Secretaria de Esportes de Americana, conquistou o título da categoria juvenil do Desafio Taubaté de Ciclismo – Circuito do Mirante Pôr do Sol, realizado neste domingo (16), em Taubaté. A competição conta com supervisão da Federação Paulista e da Confederação Brasileira da modalidade.

“Estou muito feliz com esse título. A prova foi bastante desafiadora, mas consegui impor um bom ritmo e manter a estratégia até o final. Agradeço ao meu técnico, à Secretaria de Esportes e a todos que sempre acreditam no meu trabalho. Essa conquista me motiva ainda mais a seguir evoluindo e buscar novos resultados para Americana”, comemorou Alexandre.

A prova integrou a 6ª etapa do Campeonato Valeparaibano de Ciclismo 2025 e foi válida também pelo Ranking Nacional Classe 5 e pelo Ranking Paulista de Ciclismo, reunindo atletas de diversas cidades do Estado.

“Essa vitória do Alexandre é resultado de muito comprometimento nos treinos e de um trabalho contínuo que realizamos na equipe. Ele vem evoluindo a cada competição e mostrou maturidade, estratégia e força para conquistar esse título. É uma alegria enorme ver um atleta de Americana se destacando em uma etapa tão importante do calendário estadual”, destacou o treinador Estevam Mancini.

“É muito gratificante ver um talento da cidade vencer uma etapa tão relevante do ciclismo paulista. Parabenizamos o atleta, o técnico Estevam e toda a equipe, que representa tão bem o nosso município nas competições estaduais”, ressaltou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP