CM de Nova Odessa divulga nova etapa de concurso público

Edital também traz resultado da prova de títulos e classificação prévia para os demais cargos, ainda sujeitos a recurso

A Câmara Municipal de Nova Odessa publicou na segunda-feira (2) o edital referente a mais uma etapa do Concurso Público nº 001/2025, com a divulgação da classificação final para o cargo de Auxiliar Administrativo e do resultado da prova de títulos, acompanhado da classificação prévia para os demais cargos.

Conforme o documento oficial, não houve interposição de recursos contra a nota da prova objetiva e a classificação prévia para o cargo de Auxiliar Administrativo, o que permitiu a consolidação da classificação final nesta fase.

Ao todo, 164 candidatos foram habilitados na lista geral de classificação final para Auxiliar Administrativo. Também foi divulgada a lista especial (PCD), com quatro candidatos classificados.

Já para os demais cargos, como o de Contador e de Jornalista, o edital apresenta a nota da prova de títulos e a respectiva classificação prévia.

O prazo para interposição de recurso referente ao resultado da prova de títulos e classificação prévia tem início às10h00 de 03 de março de 2026 até às 23h59min de 04 de março de 2026, pelo site www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato – RECURSOS”, seguindo as instruções ali contidas

O edital completo está disponível no Diário Oficial da Câmara Municipal e nos canais da banca organizadora. Após a análise de eventuais recursos, será publicada a classificação final dos cargos que ainda possuem fases pendentes.

