Cocato vai ao comando do partido em SP

Pré-candidato a prefeito do Republicanos, Vanderlei Cocato

esteve esta semana em São Paulo com o comando do partido para garantir que vem para a disputa esse ano.

Cocato postou nas redes sociais detalhes do encontro (veja abaixo)

O quadro no seu partido mudou esta semana com a entrada do ‘cerebral’ Wagner Morais, presidente da Câmara e articulador da campanha do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

Pessoal, tive hoje uma importante reunião de planejamento com o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, um líder receptivo e que sempre me tratou com todo respeito e apoio, assim como toda equipe do diretório. Tratamos de pautas positivas para Nova Odessa. Para mim é uma honra liderar o Republicanos na cidade e ser o representante do time do Governador Tarcísio de Freitas no município.

