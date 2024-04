Teve início na última semana mais uma etapa do processo de reforma e modernização do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia) pela Prefeitura de Nova Odessa. Trata-se dessa vez da reforma da Ala de Emergência do pronto-socorro do complexo hospitalar. O trabalho na etapa atual deve durar cerca de 60 a 90 dias, período durante o qual a ala permanece interditada ao público.

A ação inclui a troca de todo o antigo (e bastante deteriorado) piso vinílico por piso frio do tipo porcelanato, impermeabilização dos rejuntes com fungicida próprio para revestimento hospitalar, recuperação e reforço do revestimento das paredes e nova pintura, entre outros consertos menores.

Assim como nas etapas anteriores da reforma do HMNO (que foi a modernização da recepção principal do complexo hospitalar), a secretária municipal de Saúde, Adriana Welsch, pede a compreensão dos usuários, “já que o Hospital não pode parar”.

Após a conclusão da reforma da Ala de Emergência, o mesmo trabalho será realizado em duas outras alas: a do Centro Cirúrgico (onde ficam também o Raio-x e a Maternidade), e posteriormente a da Administração (onde ficam Refeitório, lavanderia etc).

OUTROS AVANÇOS

O prédio do HMNO tem cerca de 30 anos de uso, mas jamais havia passado por reformas estruturantes. Etapas anteriores desse processo de modernização gradual iniciado em 2021 incluíram as reformas da Clínica Médica (a “ala de internação” do Hospital), da Central de Ambulâncias 192 (incluindo a troca das cinco ambulâncias por veículos novinhos) e do 1º piso do Ambulatório de Especialidades.

Mais recentemente, foi reformada a recepção e a fachada (com a construção da alça de acesso e área de transbordo de pacientes) e feita a instalação da “fazenda” de geração de energia fotovoltaica (solar) do complexo.

Em março deste ano, foi concluída a mais recente etapa da reforma e modernização gradual do HMNO, a troca e modernização de toda a rede elétrica do complexo. Assim, a rede elétrica finalmente tem capacidade para atender à nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e também permitir a ligação dos cerca de 30 aparelhos de ar-condicionado ao mesmo tempo – o que não era possível até então.

Por fim, a “cereja no bolo” da modernização da Rede Municipal de Saúde: a obra da nova UTI, em fase final. Iniciada em 2023, a obra do novo anexo do Hospital já está em fase de instalação de equipamentos, móveis hospitalares e planejados, bem como dos diversos sistemas essenciais ao seu pleno funcionamento – incluindo as redes de climatização, de exaustão, de gases hospitalares e de TI (Informática), entre outros.