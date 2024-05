Nos últimos anos, houve um significativo aumento nas buscas por médicos na internet. Empresas do setor de saúde estão adotando estratégias de SEO (Search Engine Optimization) para otimizar sua presença online.

As buscas por médicos na internet cresceram, em média, 50% nos últimos quatro anos. O Google é o meio mais citado por 47% dos respondentes para obter informações sobre questões de saúde, como sintomas e doenças.

Benefícios do SEO para telemedicina: Tráfego Orgânico : As estratégias de SEO melhoram o ranqueamento nos resultados de busca , direcionando mais visitantes qualificados para os sites das empresas.

: As estratégias de SEO melhoram o , direcionando mais visitantes qualificados para os sites das empresas. Longevidade : Ao contrário de outras formas de publicidade, o SEO é uma estratégia de longo prazo , proporcionando resultados sustentáveis ao longo do tempo.

: Ao contrário de outras formas de publicidade, o SEO é uma estratégia de , proporcionando resultados sustentáveis ao longo do tempo. Relevância e Conversão: Aumentar a relevância do domínio por meio do SEO contribui para maior conversão de vendas, incluindo pedidos de telemedicina.

Números da Doutor Ao Vivo: Com aproximadamente 1,5 milhão de consultas virtuais em mais de 3 mil cidades brasileiras e em 90 países. O alcance do serviço demonstra o impacto positivo da telemedicina. O mercado global de telemedicina projeta um crescimento anual de 18,8%, com previsões que apontam para um valor de US$ 857,2 bilhões até 2030. Isso evidencia a relevância e o potencial desse setor.

Portanto, investir em SEO pode ser uma estratégia eficaz para atrair pacientes e estabelecer uma presença digital sólida no setor de saúde