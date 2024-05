Com muitos descontos, Saldão de Maio acontece nos dias 3 e 4, sexta-feira e sábado nas 36 lojas físicas do Supermercados Pague Menos

A Rede de Supermercados Pague Menos realizará Saldão de Maio, nos dias 3 e 4 de maio, sexta-feira e sábado que antecedem a comemoração do Dia das Mães, uma das datas mais importantes no calendário de sazonalidade no Brasil. A ação faz parte da campanha Dia das Mães – Carinho que abraça que traz aos consumidores vários descontos e ofertas especiais para celebração da data.

O Saldão visa proporcionar economia aos clientes, oferecendo boas ofertas em produtos essenciais do dia a dia, como itens de cesta básica, produtos de açougue e bebidas, tudo a preços competitivos para garantir uma mesa farta. Durante os dias da promoção, os Clientes que visitarem as lojas físicas da Rede poderão identificar facilmente os itens com os melhores preços e aproveitar as ofertas exclusivas.

Além disso, é uma tradição da rede Supermercados Pague Menos oferecer excelentes promoções para os clientes cadastrados no Clube Leve Mais, onde podem desfrutar de benefícios especiais na compra de produtos identificados com etiquetas verdes. Ao se identificar no caixa, os clientes cadastrados recebem automaticamente os descontos aplicáveis aos produtos em promoção.

Para o gerente de Marketing e Comunicação da Rede Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon, “entendemos que bons produtos com preços competitivos é a dobradinha ideal para nossos Clientes. Queremos que eles possam aproveitar o final de semana e o Dia das Mães junto aos familiares, amigos, comprando produto de qualidade com o melhor preço”.

O Saldão de Maio acontece nos dias 3 e 4 de maio, sexta-feira e sábado. Já a campanha “Dia das Mães – carinho que abraça ”da Rede de Supermercados Pague Menos acontece até 12 de maio, em todas as lojas. Serão vários descontos especiais durante o período da ação.