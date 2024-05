No próximo mês, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2024, o Expo Center Norte será palco da 3° Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Com uma ampla programação que inclui mais de 100 palestrantes e a expectativa de reunir 1.200 congressistas, o evento promete ser um marco no cenário da saúde brasileira.

Um dos principais destaques do congresso será o módulo dedicado ao sistema endocanabinoide, sua interação com fisiologia, farmacologia e aplicações clínicas, além da discussão sobre tratamentos com psicodélicos e análise de casos clínicos.

Confira alguns dos palestrantes

Renata Monteiro: Farmacêutica e Pesquisadora, especialista em cannabis medicinal, cujo trabalho na Orthofarma e no Instituto Jurema traz uma perspectiva valiosa sobre o uso terapêutico da cannabis.

Fabrício Pamplona: Neurocientista com vasta experiência em farmacologia dos canabinoides, trazendo insights fundamentais sobre os efeitos e aplicações dessas substâncias.

Ana Hounie: Médica e representante do Brasil no Conselho Consultivo da APMC, cuja expertise em psiquiatria e prescrição de cannabis medicinal desde 2015 adiciona uma dimensão crucial ao debate.

Flavio Geraldes Alves: Médico com uma carreira dedicada à pesquisa em cannabis e Tea (Transtorno do Espectro Autista), trazendo uma visão abrangente sobre os aspectos clínicos e terapêuticos.

Jackeline Barbosa: Médica com ampla formação em neurologia e fitoterapia, cujo papel na coordenação de departamentos e associações médicas reforça a importância da integração da cannabis na prática clínica.

Lauro Pontes: Psicólogo e pesquisador em cannabis desde 2014, cuja experiência clínica e acadêmica traz uma abordagem multidisciplinar e enriquecedora para o debate.

Marcus Zanetti: Médico Psiquiatra e Doutor em Ciências, cuja contribuição para o entendimento dos efeitos psicoterapêuticos da cannabis é de suma importância.

Pedro Pierro: Neurocirurgião Funcional e pioneiro na prescrição de Cannabis Medicinal no Brasil, cujo conhecimento em cirurgia psiquiátrica e tratamento da dor traz uma perspectiva única para o uso da cannabis como terapia.

Esses especialistas, entre outros, prometem enriquecer o debate e contribuir para o avanço do conhecimento sobre a cannabis medicinal no Brasil. Seja através de suas pesquisas, experiências clínicas ou atuação acadêmica, cada palestrante trará uma peça importante para o quebra-cabeça do uso terapêutico da cannabis.