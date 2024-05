Parque de Infláveis gigantes faz temporada em Piracicaba

O Parque Gloob Super Jump, maior parque de infláveis da América Latina, chegou pela primeira vez em Piracicaba, e teve sua estria no feriado do dia 1ª de maio. Com mais de quatro mil metros quadrados de pura diversão, o parque está situado no estacionamento do Shopping Piracicaba.

Os brinquedos infláveis gigantes, exclusivos e temáticos Gloob, prometem encantar crianças de todas as idades. O local foi cuidadosamente preparado para proporcionar uma experiência única de diversão em família.

O que tem no Parque?

O parque apresenta estações temáticas dos personagens favoritos dos pequenos, incluindo D.P.A. (Detetives do Prédio Azul), Miraculous e Bugados. Monitores caracterizados garantem a animação, enquanto a praça de convivência oferece, música, cantinhos para os pais e venda de snacks complementam a experiência.

O Parque oferece três opções de acesso aos brinquedos: 1 ou 2 horas de diversão e o “Free Day”, permitindo que os participantes entrem e saiam dos brinquedos à vontade, dentro do horário de funcionamento.

Detalhes importantes para os pais:

Crianças menores de cinco anos devem brincar acompanhadas por um adulto responsável, que terá entrada gratuita nos brinquedos. Acompanhantes de pessoas com deficiência (PCD) terão 50% de desconto no ingresso.

Importante notar que, devido à natureza dos brinquedos infláveis, seu uso não é recomendado para gestantes e pessoas com mais de 100 quilos. Portadores de próteses não podem utilizá-las nos brinquedos.

Onde fica o Parque Gloob Super Jump?

Shopping Piracicaba – Av. Limeira, 722

Funcionamento: Terça a Domingo

Horários: das 13h às 21h. Entrada permitida até às 20h