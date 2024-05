A Seleção Brasileira de futebol de cegos terá uma equipe formada por jogadores experientes e jovens no amistoso contra a França, neste domingo, 5, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O jogo será transmitido ao vivo pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, a partir das 10h.

O desafio fará parte das ações para celebrar os 100 dias para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que serão comemorados em 20 de maio. O megaevento na capital francesa acontecerá de 28 de agosto a 8 de setembro.

Entre os 12 convocados pelo técnico Fábio Vasconcelos para a partida estão os tetracampeões paralímpicos Ricardo Alves, o Ricardinho, e Jeferson Gonçalves, o Jefinho, que só não estiveram na primeira conquista brasileira, em Atenas 2004, além dos jovens Anael Oliveira e Samir da Silva.

Aos 35 anos, o gaúcho Ricardinho está na modalidade há 25. Eleito três vezes o melhor jogador do mundo (2006, 2014 e 2018), ele teve um descolamento de retina que comprometeu a sua visão ainda na infância. Atualmente, é um dos mais experientes do grupo e um dos líderes no processo de renovação da Seleção.

“Estou muito feliz com a chegada de jogadores promissores. Porque precisamos renovar a equipe, mas não apenas com troca de atletas. É necessário ter qualidade. Não podemos deixar o nível cair”, avaliou o gaúcho. “Quando cheguei à Seleção, outros atletas experientes me ajudaram. Agora, é minha vez de passar o que aprendi em tantos anos defendendo o Brasil pelo mundo”, completou.

O baiano Jefinho, 34, afirmou que o trabalho de base feito pela comissão técnica da Seleção Brasileira de futebol de cegos é uma referência mundial. Nos últimos anos, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) tem realizado semanas de treinamentos com crianças e jovens, oriundos de diversas regiões do Brasil, em São Paulo. Além disso, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) também mantém projetos de desenvolvimento esportivo, como a Escola Paralímpica de Esportes e os Centros de Referência.

“Isso é importante porque sabemos que, quando nos aposentarmos, outros jogadores de qualidade vão vestir a camisa da Seleção. Além dos jovens, como Anael e Samir, há outros atletas mais experientes também descobertos em projetos de base e que estão conosco há mais tempo: Tiago Paraná, Jardiel e Maicon. É um trabalho que tem dado muitos frutos”, analisou Jefinho, que perdeu a visão, aos sete anos, por causa de um glaucoma.

O paulistano Anael, que completa 18 anos de idade nesta sexta-feira, 3, já teve a oportunidade de defender o Brasil em competições internacionais após se destacar na Escola Paralímpica de Esportes do CPB, projeto gratuito de iniciação esportiva em 14 modalidades. Em junho do ano passado, foi um dos destaques da Seleção campeã no Parapan de Jovens de Bogotá, Colômbia, oportunidade em que, mesmo lesionado, fez o gol que levou a equipe à decisão.

“A convocação para o amistoso contra a França mostra que estou no caminho certo. É mais um capítulo da história que estou lutando para construir. Eu me sinto cada vez mais empolgado para treinar e dar meu melhor em quadra ao lado de jogadores tão vitoriosos. Quem sabe, um dia não tenha uma carreira parecida?”, pontuou Anael.

O duelo diante dos franceses, atuais campeões europeus, também marca o início da temporada para a Seleção Brasileira principal, que, desde janeiro deste ano, está concentrada em João Pessoa, Paraíba, em uma rotina de treinamentos. A preparação na capital paraibana faz parte do planejamento da comissão técnica para os Jogos de Paris. A partir de setembro – quando começarão os confrontos de futebol de cegos na capital francesa -, o Brasil defenderá sua hegemonia no megaevento e buscará o hexacampeonato invicto na competição.

A modalidade entrou no programa dos Jogos em Atenas 2004. Desde então, a Seleção Brasileira, pentacampeã paralímpica, sempre ficou no lugar mais alto do pódio e nunca perdeu nenhuma partida – foram 21 vitórias e seis empates em 27 confrontos.

O conjunto brasileiro vem treinando de segunda a sábado, sempre em dois períodos, no Instituto de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, um dos Centros de Referência do CPB.

Além do amistoso no domingo, Brasil e França vão se enfrentar em um jogo-treino no sábado, 4, e passam a treinar no CT a partir desta quinta-feira, 2. O Brasil ainda vai disputar uma última competição na reta final da preparação aos Jogos: o Grand Prix da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, do inglês), que acontecerá em Schiltigheim (FRA), de 24 de maio a 2 de junho.

Confira a lista de convocados para o amistoso contra a França:

LUAN DE LACERDA GONÇALVES (Goleiro) – AGAFUC-RS

MATHEUS DA COSTA COELHO BUMUSSA (Goleiro) – APACE-PB

CASSIO LOPES DOS REIS (Fixo) – MAESTRO-PR

SAMIR SANTANA DA SILVA (Fixo / Ala) – AGAFUC-RS

MAICON JÚNIOR DOS SANTOS MENDES (Ala defensivo) – APACE-PB

TIAGO DA SILVA (Ala ofensivo) – MAESTRO-PR

JARDIEL VIEIRA SOARES (Ala ofensivo / Pivô) – APACE-PB

JEFERSON DA CONCEIÇÃO GONÇALVES (Ala ofensivo) – MAESTRO-PR

RAIMUNDO NONATO ALVES MENDES (Pivô) – AGAFUC-RS

ANAEL DE SOUSA OLIVEIRA (Ala defensivo) – APADV-SP

JONATAN FELIPE BORGES DA SILVA (Pivô) – APACE-PB

RICARDO STEINMETZ ALVES (Ala ofensivo) – AGAFUC-RS

