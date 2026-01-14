Com um novo ano começando é comum vir aquele desejo de fazer as coisas de um jeito diferente, especialmente quando o assunto é dinheiro. Em 2025, uma pesquisa do Ipsos/Ipec revelou que 56% dos brasileiros realizaram alguma atividade extra para complementar a renda. Se você está olhando para 2026 e pensando em entrar para essa estatística de uma forma mais estruturada, a internet é um terreno fértil. Mas, por onde começar?

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mais do que simplesmente anunciar um produto, a chave está em um planejamento sólido para transformar uma ideia em fonte de renda real e sustentável. Confira algumas dicas!

Começando a se planejar

Antes de qualquer investimento, dedique um tempo para o planejamento inicial. Isso significa ir além da empolgação e responder a perguntas básicas, como: O que você vai vender? Para quem? Como você entrega? Transformar um hobby em um negócio ou monetizar uma habilidade, exige que você tenha clareza dessas respostas.

“Muitas pessoas têm a tendência de pular essa etapa por estarem movidas pelo entusiasmo, mas acabam se perdendo no caminho, justamente, pela falta de organização. Entender seu público e calcular seus custos mínimos não burocratiza o sonho; pelo contrário, é o que vai permitir que ele dê certo sem sustos financeiros”, comenta Ricardo Malaquias, Diretor de Estratégia, Cobrança e Operações da Simplic – plataforma de empréstimo pessoal 100% online.

Organizando as finanças e investindo no negócio

Manter as finanças pessoais e as do negócio separadas é indispensável para identificar se há lucro real. Crie uma planilha simples para anotar todo dinheiro que entra pelas vendas e, principalmente, todo dinheiro que sai. Registre os custos com matéria-prima, embalagens, taxa da plataforma de vendas e até o valor do deslocamento para os Correios. Assim você saberá o preço real do seu produto e o seu lucro efetivo. Parece óbvio, mas é nesse detalhe que muitos negócios novos tropeçam.

E se, para cobrir esses primeiros custos iniciais de estoque ou material, faltar aquele capital inicial? “Muitos empreendedores usam um empréstimo pessoal bem planejado como um impulso estratégico para esse começo. A chave é tratar esse valor exclusivamente como investimento no negócio, incluindo a parcela no seu planejamento de custos desde o primeiro dia, para garantir que as vendas cubram tudo e ainda sobrem lucro”, orienta o especialista. “O controle financeiro mostra se você está no caminho certo ou se precisa ajustar a rota. Um pequeno investimento em organização no início evita grandes dores de cabeça lá na frente”, reforça.

Explorando as ferramentas digitais para conquistar audiência

A beleza do empreendedorismo digital hoje é que você não precisa de um site caro ou de verba milionária para propaganda. Redes sociais como Instagram e TikTok são vitrines poderosas e gratuitas. Use-as para mostrar o processo de criação, compartilhar depoimentos de clientes e contar a história por trás do seu produto. Plataformas como Mercado Livre, Enjoei ou Shopee permitem que você cadastre seus itens e alcance um público maior sem custo inicial. O investimento aqui é de tempo e criatividade, não de dinheiro. Produza fotos boas com o celular, escreva descrições caprichadas que contem uma história e interaja genuinamente com quem comenta seu perfil.

O caminho para vender online com sucesso é menos sobre uma ideia genial e mais sobre execução consistente e organizada. Comece definindo seu nicho, acompanhe seu fluxo financeiro com planilhas e use as ferramentas gratuitas a seu favor. Aos poucos, o que começou como uma atividade extra pode ganhar corpo e se tornar uma fonte de renda significativa. “Hoje, com planejamento e organização, qualquer pessoa pode transformar sua habilidade em uma oportunidade concreta de ganho. O ano novo é o momento perfeito para dar esse primeiro passo com confiança”, finaliza.

Sobre a Simplic

Lançada em 2014 no Brasil, a Simplic é a primeira plataforma de crédito pessoal 100% online do País. Inovadora, a ferramenta utiliza inteligência artificial, machine learning e big data para analisar dados dos usuários advindos de mais de 200 variáveis e é capaz de gerar uma resposta em menos de 3 segundos. Oferece empréstimos entre R＄500 e R＄3.500, que podem ser pagos em 3, 6, 9 ou 12 vezes, tudo de forma prática, rápida, segura e digital. Hoje, analisa mais de 10 mil propostas por dia e já originou mais de um bilhão de reais desde o início das operações.