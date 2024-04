Marcos Sanchez Transforma Fotografia em Arte Digital no 11º Salão Nacional de Arte Fotográfica

O Fotoclube ABCclick convida você para uma experiência imersiva no universo da arte digital com a palestra Transformando Fotografia em Arte Digital, ministrada pelo renomado fotógrafo Marcos Sanchez. Integrando o ciclo de palestras do 11º Salão Nacional de Arte Fotográfica, esse evento imperdível será realizado no dia 24 de abril, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do Fotoclube ABCclick no YouTube: http://www.abcclick.com.br/.

Na palestra, Marcos Sanchez, especialista em técnicas de manipulação digital, guiará os participantes em uma jornada inspiradora pela transformação de fotografias em obras de arte digital. Através de sua vasta experiência e conhecimento técnico, ele desvendará os segredos da criação de imagens únicas e expressivas, explorando ferramentas e softwares que permitem transcender os limites da fotografia tradicional.

Se você busca incentivo e alternativas para ampliar o alcance artístico de suas fotografias, esta palestra é para você! Marcos Sanchez compartilhará insights valiosos sobre o processo criativo, desde a seleção da imagem ideal até a aplicação de técnicas avançadas de manipulação digital.

Descubra como:

Encontrar inspiração e despertar a criatividade para transformar suas fotografias em obras de arte digital;

Dominar ferramentas digitais e softwares para dar vida às suas ideias;

Explorar técnicas avançadas de manipulação e edição de imagens;

Ampliar o alcance artístico de suas fotografias e conquistar novos públicos;

Encontrar um novo olhar sobre a fotografia e suas infinitas possibilidades de expressão.

Aproveite essa oportunidade de aprimorar suas habilidades e explorar novos horizontes na fotografia com a palestra Transformando Fotografia em Arte Digital de Marcos Sanchez!

Agende-se para acompanhar ao vivo! A palestra será transmitida ao vivo pelo canal do Fotoclube ABCclick no YouTube: http://www.abcclick.com.br/.

Informações: