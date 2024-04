Pego ‘no pulo’ furtando fios de construção no Mollon

Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento no início da madrugada desta terça-feira, foi informada por populares que um indivíduo estava se escondendo atrás de uma pilha de tijolos, em atitude suspeita.

De imediato, os agentes de segurança pública se deslocaram ao referido local e visualizaram o indivíduo tentando acessar a sacada de um estabelecimento comercial subindo no muro.

O indivíduo foi abordado e passou por uma busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado. Foi verificado naquele momento, que o abordado já havia cortado e separado parte da fiação elétrica do estabelecimento, que se encontra em reforma. Diante do exposto, o indiciado foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à Disposição da Justiça.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP