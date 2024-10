Cenas engraçadas, curiosas e inspiradoras estão entre as imagens premiadas no concurso de fotos de cães Dog Photography Awards 2024, que acaba de anunciar os vencedores.

O prêmio rcebeu este ano mais de 1,7 mil imagens de 60 países. Algumas são emocionantes, como a vencedora na categoria Cães & Pessoas, de autoria da canadense Jane Thomson, feita para o calendário 2025 do programa de terapia para animais de estimação do BC Children’s Hospital, em Vancouver.

Intituada “A Princesa e a Ervilha” a foto mostra uma jovem paciente junto com um dos cães inscritos no programa, em uma produção inspirada no conto infantil de Hans Christian Andersen em que o teste para descobrir se uma jovem tinha origem nobre consistia em ver se ela percebia a presença de uma ervilha colocada debaixo de vários colchões.

O concurso foi criado pelos fotógrafos especialistas em retratar cães Audrey Bellot e Claudio Piccoli, em parceria com o Dog Photography Masters, uma plataforma online que oferece cursos de fotografia para quem quer se aprimorar na arte de capturar os melhores momentos desses animais.

Dividida nas categorias Ação, Estúdio, Retrato, Cães & Pessoas e Documentário, a competição tem como objetivo valorizar a arte de fotografar animais, revelar novos talentos e destacar a diversidade e o carisma dos cachorros.

Veja as melhores fotos premiadas de cães do ano

A vencedora na categoria Ação foi Regine Jensen, da Noruega, com ‘Movendo-se no tempo’. A imagem retrata um cão com uma capa vermelha andando em uma paisagem com montes de areia.