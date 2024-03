A cirurgia plástica tem mudado rapidamente nos últimos anos, graças a um expressivo avanço tecnológico. O Brasil tem se sobressaído nesse cenário, possuindo alguns dos melhores médicos do mundo no setor. O cirurgião plástico Eduardo Raulino é um dos nomes que trazem esse ar de modernidade.

“Sou apaixonado pela perspectiva de combinar arte e tecnologia, e tenho introduzido inovações no campo do contorno corporal, considerado o novo foco das intervenções estéticas. Também sou um dos poucos que domina a ‘Lipo Ultra HD’, com cirurgia assistida por robôs, enxertos de células-tronco para rejuvenescimento, tecnologia de plasma para retração de até 80% da pele, evitando cicatrizes e proporcionando resultados mais autênticos. É uma técnica revolucionária, que é dominada apenas por um grupo seleto de cirurgiões plásticos de elite no mundo”, explica.

Ele ressalta a transformação que os procedimentos possibilitam. “Ao promover a harmonia entre corpo e mente, a cirurgia plástica eleva a autoestima e gera mudanças positivas no comportamento, contribuindo para a felicidade e bem-estar dos indivíduos”, afirma.

Raulino também compartilha seu conhecimento e experiência por meio de um treinamento online. “Adoto um formato totalmente remoto, permitindo que profissionais de várias partes do mundo possam aprender. Já contamos com 15 edições concluídas, e uma das promessas é avançar a carreira do médico sete anos em apenas sete semanas. O curso tem uma das melhores relações custo-benefício do mercado, já que os conhecimentos podem ser aplicados imediatamente, multiplicando o fatura – mento dos cirurgiões”, finaliza.