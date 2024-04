Não é apenas o mundo das quatro rodas que avança na eletrificação.

As máquinas sobre as águas também começam a surgir no Brasil. É o caso do primeiro jet elétrico do país, o Ventura Orca Performance by Taiga, que poderá ser visto de perto no estande do estaleiro Ventura no Rio Boat Show 2024, de 28 de abril a 5 de maio, na Marina da Glória, RJ. Os preços partem de R$ 149 mil para a embarcação elétrica, que garante zero emissão de poluentes e também é uma opção aos entrantes da náutica. Tem autonomia de até 2 horas de uso, pode ser carregado em qualquer tomada padrão e chega a velocidade de até 100 km/h, segundo o fabricante.

Além do jet elétrico, outras marcas de motos aquáticas também vão apresentar grandes novidades em termos de tecnologia, design, conforto e performance, como é o caso da Sea-Doo, que irá expor os jets RXT-X 325 e RXP-X 325, de 325 hp, modelos fabricados em série mais potentes do mundo.

Condições facilitadas para aquisição de embarcações e modelos de negócios como compra compartilhada serão mais opções disponíveis no evento como cotas a partir de R$ 25 mil disponíveis por meio da empresa Roxy Marine, do Rio de Janeiro. Geralmente, para cotas de jets, o bem é dividido entre 4 proprietários, que terão direito de usar em 3 datas por mês, em dias seguidos ou não, por meio de agendamento feito por aplicativo.

“A náutica de recreio tem crescido muito no Brasil e, no Rio de Janeiro, não é diferente. Muitas vezes, as pessoas querem ter sua própria embarcação mas não conseguem arcar com o valor total, ou têm muitas dúvidas por conta de administração, manutenção, marina. Por isso, as cotas náuticas, além de acessíveis, incluem todas essas vantagens: local de guarda, manutenção, revisão”, explica o diretor da Roxy Marine, Alex Rosa.

Além disso, durante o Rio Boat Show, outro sistema de pagamento facilitado será o consórcio náutico por meio da empresa Ademicon. Com parcelas a partir de R$ 725, os participantes do consórcio podem adquirir, por exemplo, um barco de R$ 125 mil. Sorteio, lances livres ou fixos, de 40% ou 25%, podem ser feitos ao longo do processo para tentar obter o valor de crédito antes do prazo estipulado.

Na feira náutica carioca, serão cerca de 80 barcos expostos na Marina da Glória, sendo 60 na água, entre jets, veleiros, pontoons, lanchas até grandes iates de luxo. Barcos com design de carro esportivo de luxo serão mais diferenciais, expostos pela Sealife, assim como a casa flutuante da empresa Solara, além de atrativos como motores, inclusive opções elétricas, tecnologia embarcada, acessórios e decoração. Ingressos para o Boat Show estão disponíveis no site https://rioboatshow.com.br/.

Confira mais alguns dos estaleiros e revendedores de barcos, grandes nomes da náutica nacional e internacional, confirmados ao evento: Azimut Yachts, Azov Yachts, Beneteau, Lanchas Coral, Mestra, NX Boats, Real Power Boats, Schaefer, Sessa Marine, Solara, Zath Mariner, entre outros.

Para que o público possa ficar por dentro de tudo que acontece durante o evento, o Canal Náutica, no YouTube, fará a cobertura ao vivo (e diária) do Rio Boat Show, com entrevistas em um moderno estúdio flutuante e a apresentação detalhada das novidades náuticas lançadas no evento.

SERVIÇO

O que: Rio Boat Show

Quando: De 28 de abril a 5 de maio, segunda a sexta das 15h às 22h e final de semana das 13h às 22h. O último dia encerra às 21h.

Onde: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória – Rio de Janeiro – RJ

Quanto: R$ 85,00 + taxas (inteira) por pessoa.

Ingressos disponíveis pelo site https://rioboatshow.com.br/

Organização: Boat Show Eventos

