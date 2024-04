A inteligência artificial (IA) está revolucionando diversas áreas de trabalho, e o setor de alimentação fora do lar não é exceção. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelou que 28% dos bares e restaurantes brasileiros já utilizaram IA em algum momento. Esse número demonstra um crescente interesse no uso desse tipo de tecnologia para otimizar operações, aprimorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento do negócio.

Os resultados da pesquisa, feita com 2.128 empresários do setor em todo o Brasil, mostraram que, entre os que já adotaram a inteligência artificial, 40% a utilizam para tarefas de marketing, como a criação de peças para redes sociais e campanhas personalizadas. Essas ferramentas permitem que os negócios se comuniquem com seus clientes de forma mais eficaz, aumentando o engajamento e fidelizando novos clientes. O estudo mostrou também que 26% dos bares e restaurantes já utilizam o ChatGPT para automatizar o atendimento ao público, respondendo perguntas frequentes e direcionando clientes para os canais mais adequados.

A inteligência artificial também vem sendo utilizada para treinar funcionários. Segundo a pesquisa, 13% das empresas estão adotando essa prática por meio de chatbots (programas de computador que simulam e processam conversas humanas) assistentes virtuais e simulações interativas. Além disso, 17% dos estabelecimentos disseram utilizar a IA para a criação ou reformulação do cardápio, precificação dos pratos e na sugestão de novas combinações.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, a inteligência artificial vem se consolidando como uma oportunidade para o crescimento dos empreendimentos. “Com pouco mais de um ano, a inteligência artificial tem uma curva de adoção e de uso crescente, como nunca foi visto. As empresas não podem se dar ao luxo de esperar para ver. Isso já tem impacto na produtividade, na eficiência e na lucratividade e não deve ser minimizado, sob o risco de ficar para trás da concorrência em um prazo muito curto”, afirmou.

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas e membro da Executiva Nacional, diz que os impactos da Inteligência Artificial para o setor de bares e restaurantes é brutal. “Ela já ajuda a melhorar a produtividade das empresas do setor em vários pontos da empresa, como produtividade dos funcionários, controle de estoques, aperfeiçoamento de cardápios, comparativos com a concorrência e até a evitar desperdícios”, explica. “É ilimitado o que dá para melhorar dentro de um restaurante com o uso da IA, mas é preciso ir por parte melhorar custos e faturamento e trazer lucratividade e rentabilidade para o negócio”.

Em entrevista ao podcast O Café e a Conta, da revista Bares & Restaurantes, Thiago Falcão, fundador da rede One Sushi, defendeu que muitas soluções produtivas para os estabelecimentos do setor podem ser encontradas na inteligência artificial. “No One Sushi, a IA está presente na tomada de decisões, na elaboração de projetos de marketing e na gestão da rota de delivery, por exemplo. Com o uso dessas ferramentas, atividades que exigiriam horas do meu dia passaram a ser feitas em minutos”, disse Thiago. Até mesmo um jingle para o restaurante foi produzido por uma ferramenta de inteligência artificial – e ficou muito bom, segundo o empresário.

Na visão dos empreendedores de bares e restaurantes, o impacto da IA tem sido positivo. Para 70% dos empresários que utilizam a inteligência artificial, os resultados vêm sendo satisfatórios. Os benefícios mais citados foram o aumento da eficiência operacional, a redução de custos, a otimização do tempo da equipe e melhorias na experiência do cliente.

“No dia a dia do setor da alimentação fora do lar, as várias ações calibradas pela inteligência artificial permitem que os funcionários ganhem tempo para se concentrarem ainda mais no lado humano dos negócios. A inteligência artificial deve aumentar a produtividade e abrir mais espaço para as relações humanas no atendimento e no cuidado com o cliente. É essa humanidade que faz a diferença”, complementa Paulo Solmucci.

Esse cenário mostra que a IA vem se consolidando como uma aliada poderosa na gestão e no crescimento sustentável dos empreendimentos brasileiros, representando uma oportunidade única para os negócios se destacarem no mercado e oferecerem uma experiência diferenciada aos clientes.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO REAL

Mason, também proprietário do Benedito Restaurante, em Campinas, conta que vem implantando ao longo dos últimos meses várias tecnologias para melhorar a performance de seu estabelecimento. Uma delas é a utilização do ChatGPT. um sistemas já usam inteligência artificial.

“Um exemplo é um robô de autoatendimento criado pelo Benedito que fala para o cliente o que é um determinado prato, explica em detalhes e ainda oferece ajuda para marcar uma reserva na casa”, conta. “Outra medida que adotamos com os recursos da Inteligência Artificial foi a criação de fichas de avaliações dos funcionários”.

Até mesmo pesquisar o que a concorrência está oferecendo vem sendo utiliza pela casa com um robô procurador de cardápios da concorrência. “Antes entravamos no site dos concorrentes ou visitamos as casas para descobrir preço médio, proporções de pratos. Tudo isso e um trabalho de meses´, que hoje fazemos super rápido, inclusive com a comparação de preços, quais cardápio são oferecidos.

Mason conta que existem outras possibilidades, como entrevistas para contratações de funcionários, melhoria do atendimento ao cliente, controle de produção e redução de desperdícios. “Essas coisas melhoram muito o gerencial do dia a dia e está ficando.