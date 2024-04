Após inúmeras denúncias sobre um sagui mantido em uma gaiola dentro de uma Agropet na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, a equipe do Cadeia para Maus Tratos, representada pelo vereador de Sumaré Alan Leal, Roberta Lima e Priscila Peterlevitz, em colaboração com a polícia civil e a guarda ambiental, agiu prontamente.

O animal foi resgatado e apresentado no 1º DP, junto com seu tutor, que deverá apresentar toda a documentação do animal para as devidas providências.

Mais notícias da cidade e região