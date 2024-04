Youcom investe R$1,8 milhão em nova loja no Tivoli Shopping

No próximo dia 19 de abril, sexta-feira, a Youcom, marca de moda e lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., chega pela primeira vez no município de Santa Barbara d’Oeste, no interior paulista. A nova unidade da marca, que tem uma área total de 252m², será inaugurada no Tivoli Shopping e conta com um investimento de, aproximadamente, R$ 1,8 milhão. A Youcom possui, atualmente, 48 lojas no Estado de São Paulo, sendo 27 delas no interior.

“As inaugurações possibilitam tanto potencializar nossa experiência de compra como fortalecer nossa conexão com o público jovem. Com a abertura da loja na cidade, passamos a oferecer também novos canais de venda e serviços de entrega”, afirma Claudio Barone, diretor da Youcom. Entre esses serviços estão o Showrooming, que permite comprar peças do e-commerce no próprio ponto de venda e enviá-las na casa do cliente; e o ship from store, que entrega as aquisições feitas no site a partir da unidade física mais próxima do cliente. “Além de diminuir o tempo de espera da compra, tornamos toda experiência mais fluida e assertiva,” destaca Barone.

O gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini ressalta a importância da inauguração. “O Tivoli Shopping sempre busca inovar e atender as necessidades dos consumidores. A Youcom é uma grande marca. Sua chegada está alinhada com nossa estratégia de negócio e reforça nosso mix de moda, pois trata-se de uma referência no Brasil em lifestyle jovem”, afirma.

O design da nova unidade segue o layout da marca, que possui uma combinação de estilo jovem e ar urbano com disposição das peças de forma moderna, ocupando a parte alta das lojas e sugerindo looks completos, o que facilita a visualização e a escolha pelos clientes. A Youcom também investiu na atualização dos manequins, com acting jovem, e numa iluminação mais clara, valorizando os produtos.

Mais notícias da cidade e região

Para completar o ambiente, a nova loja da Youcom no Tivoli Shopping contará, ainda, com um coletor para destinação de peças jeans, de qualquer marca, por parte dos clientes. A iniciativa, baseada no conceito de circularidade, faz parte do projeto Jeans for Change, lançando em 2014 e que consiste na utilização dos tecidos das roupas descartadas transformando-as em novas peças.

Uma década dedicada ao público jovem

Em 2023, a marca comemorou dez anos de atividade. Durante este período, registrou um crescimento de 40 vezes em sua receita líquida anual e multiplicou por oito o número de lojas físicas. Conectada com as principais tendências de moda e as novas tecnologias para proporcionar experiências cada vez mais encantadoras, a Youcom segue o ritmo de investimentos observados no último ano, quando inaugurou 13 lojas no país. Para 2024, a previsão é abrir até 10 unidades, ampliando a atuação nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.

Além das lojas físicas, ao longo dos últimos anos a varejista também disponibilizou novos canais digitais, tais como aplicativo, site, redes sociais e as vendas pelo Whatsapp, promovendo integração total entre os universos offline e online e reforçando o relacionamento com o cliente. “Construímos um sólido posicionamento nesta primeira década de vida. Hoje, somos referência no Brasil em moda e lifestyle jovem, no desenvolvimento de produtos social e ambientalmente responsáveis e no uso de dados e tecnologia para oferecer uma jornada de compras omnicanal completa aos nossos consumidores”, finaliza Barone.