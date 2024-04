Entre os principais tipos de cafés mais conhecidos estão o tradicional, o especial e a linha gourmet. Tipo de torra e grãos contribuem para a diferença entre os três

Em linhas gerais, é uma mistura simples: basta adicionar o pó à água fervente e se tem uma das bebidas mais populares do mundo, o café. Ao longo do tempo, o café tem ganhado muitíssimas variações, mas a suas raízes jamais deixaram de estar fincadas na história como um dos produtos que contribuem para a economia, geram emprego e renda, além de garantir cada vez mais adeptos ano após ano.

Em 2023, por exemplo, o Brasil registrou aumento de 1,64% no consumo de café frente a 2022, além de representar aumento de 39,4% da safra, totalizada em 55,07 milhões de sacas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O desempenho, manteve o Brasil como o maior consumidor dos cafés nacionais. Além disso, o país ocupa a posição de segundo maior consumidor de café do mundo. A diferença para o primeiro lugar, ocupado pelos Estados Unidos, é de 5,2 milhões de sacas.

Sobre o consumo de café regional, a região Sudeste responde por 41,8% do total nacional, enquanto a região Nordeste por 26,9%, a região Sul por 14,7%, a região Norte por 8,6% e a Centro-Oeste por 8,0%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Não à toa, o café ganhou um dia para chamar de seu: 14 de abril, o dia mundial do café. A data foi criada em 2015 pela Organização Internacional do Café (OIC), para celebrar a bebida e seus produtores, além de destacar a importância do café na economia global. É uma oportunidade para os consumidores de café conhecerem mais sobre as diferentes variedades e métodos de preparo, e para os produtores de café compartilharem suas histórias e tradições.

Destaque

Um dos locais em Fortaleza que são referência na bebida e que celebra sete anos de atuação no mercado de café neste ano é a Benévolo Cafe e Gelato. A casa realizada a entrega do café pronto, em grãos ou moído, para serem preparados em casa, caso o cliente queira. Há várias formas de preparo do café, desde o método espresso, filtrado, prensa francesa, globinho ou o para que gosta de experiências o café gelado. Sem contar as receitas que podem ser feitas com a bebida, como doces, bolos e geleias. Na Benévolo há ainda o gelato de café, feito com o café espresso e o cappuccino.

O cardápio da Benévolo está disponível para venda pelo delivery e também pelos principais aplicativos de entregas. “Temos como blend principal, o café do Maciço de Baturité, nosso café é moído na hora, ou quem preferir em grãos para que o cliente possa preparar seu café em casa com o máximo de frescor. Também presente nos Supermercados Pinheiro, Supermercado Guará, Supermercado Lagoa, Supermercado Frangolândia e breve em mais lojas da cidade.

O estabelecimento oferece cafés de todos os tipos, desde o espresso ao drink. “Desde então estamos mantendo a bandeira de trabalhar com café do Ceará como Blend principal. Comemoramos sete anos no mercado como a primeira cafeteria a torrar e trazer o café cearense no método de extração espresso servido diariamente nas nossas lojas. Essa estratégia nos fortaleceu na região para que os produtores locais continuassem na busca da melhoria do grão, tanto que mais produtores foram buscar especialização para conseguir chegar ao consumidor final. Nesse conjunto ficamos feliz em conseguir fazer parte dessa história, destacou Jefferson Deywis.

Ainda segundo ele, a Benévolo recebeu a visita de muitos produtores locais e por isso foi a primeira cafeteria a torrar o café e servir no método espresso. “Vimos outros produtores se aperfeiçoando e passamos a testemunhar a concretização do renascimento de uma associação na região, melhorando os métodos de produção, secagem, armazenamento e comercialização para a região. É um amadurecimento muito grande. É o café 100% cearense e isso nos enche de orgulho”, ressalta.

Tipos e diferenças de café

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, o preço médio dos cafés Especiais aumentou 3,15%, quando comparado o período de janeiro de 2023 com dezembro de 2023. Já a categoria de cafés Gourmets teve queda de 10,71% no valor, assim como a categoria de cafés Superiores (11,78%), cafés Tradicionais e Extrafortes (10,21%) e dos cafés em cápsula (7,76%).

Café Especial

O café Especial recebe o título se for produzido com 100% dos grãos da espécie Arábica, tiver certificação sócio-ambiental e conquistar no mínimo 80 pontos na análise sensorial da BSCA Associação Brasileira de Cafés Especiais. A escala vai até 100.

Café Gourmet

O termo é uma categoria de classificação de café torrado e moído criado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Feito apenas a partir da espécie Arábica, considerada mais nobre. Tem qualidade superior ao tradicional também por causa de especificidades nas etapas de produção – como menor tempo de torra, preservando o açúcar natural do grão.

Café Tradicional

Produzido em larga escala e vendido a preços inferiores, não passa por uma seleção rigorosa. É composto por grãos conilon da espécie Robusta ou uma mistura entre Robusta e Arábica, mas com alta incidência de defeitos e impurezas que alteram o sabor. Para disfarçar essas imperfeições, passa por uma torra bastante escura e uma moagem bem fina.