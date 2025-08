O Corinthians arrancou o empate com o Fortaleza e evitou mais um vexame em casa este domingo. O Timão passou quase todo o jogo atrás no placar, mas Carrillo evitou a derrota ao anotar o gol de empate.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O adversário do Timão segue na zona de rebaixamento e precisava da vitória, mas saiu-se bem com o empate. Breno Lopes abriu o placar aos 6′. Ele recebeu e tirou do goleiro. O time caminhava para a vitória até os 49′ do segundo tempo, quando o meia do Timão anotou o gol de empate.

Carrillo aproveitou bola que pingou na pequena área e tocou para o gol.

Corinthians encara o Palmeiras

A tensão no Parque São Jorge vai ser alta até quarta-feira, quando o Corinthians vai visitar o arquirrival Palmeiras pela Copa do Brasil. O Timão saiu na frente pelo placar mínimo e joga pelo empate.

Leia + sobre esportes