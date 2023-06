Corinthians leva sacode (2-0) do vice-lanterna

O Corinthians perdeu (2-0) este sábado para

até então vice-lanterna América MG. Os mineiros anotaram um gol de pênalti e o Timão perdeu uma penalidade máxima. O jogador que raramente erra penalidades com a camisa do Corinthians, cobrou pra fora contra o América-MG. Não era dia do Fábio Santo.

O time paulista se mantém com 8 pontos na tabela e vê a zona da degola cada vez mais parte. O debate ainda é se o time que trocou de técnico 3 vezes este ano vai conseguir se manter na elite do futebol para o ano que vem.

O Alvinegro tem 33% de aproveitamento nos 9 últimos jogos por diferentes competições. Time de Luxemburgo não voltará à zona de rebaixamento na rodada, pois 2 times que estão abaixo dele se enfrentam (Goias x Cuiabá), não há como ambos superaram os corintianos.

Coletivamente Corinthians foi regular, jogou pra não correr nenhum risco. Num lance bobo, pênalti. É o problema de não querer nada além do confortável com a posse da bola. Fábio não é opção pra esse 3-5-2 na ala. Na zaga acho que faz mais sentido.

