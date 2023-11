Corinthians perde do RedBull (0-1) e acende alerta

O Corinthians foi derrotado pelo RedBull

Bragantino fora de casa este domingo e voltou a acender o alerta para a zona de rebaixamento.

A distância do líder Botafogo pro Red Bull Bragantino cai pra apenas UM PONTO. detalhe: confronto direto entre as equipes na 34ª rodada. Helinho marcou o gol do time da casa.

O Corinthians permanece com 40 pontos e pode ser alcançado na rodada por Cruzeiro e Santos, outros gigantes que estão na luta contra o rebaixamento.

O Timão encara o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira e precisa da vitória de todo jeito pra se livrar da ‘zica’ da zona de rebaixamento.

O alvinegro está a apenas 3 pontos do primeiro clube presente na zona da degola.

Futebol feminino: OdontoCompany é patrocinador oficial do Brasil Ladies

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo OdontoCompany, maior rede de odontologia do mundo, é patrocinadora oficial da Brasil Ladies Cup e agora entrou em campo na primeira edição do torneio em sua categoria sub-20, que acontece entre os dias 23 e 31 de outubro com transmissão dos canais BandSports e Goat.

“Investimos no futebol feminino pela busca de igualdade de gênero, diminuição de preconceitos, melhora das estruturas, treinamento e crescimento do número de meninas que querem praticar a modalidade. Nosso objetivo é abrir mais espaços e criar oportunidades reais para a inclusão feminina no esporte”, afirma Nathalia Torres, CMO da OdontoCompany.

Fábio Wolff, um dos idealizadores da Brasil Ladies Cup, também comenta a relevância da iniciativa da marca. “Para nós é muito importante ter uma empresa como a OdontoCompany patrocinando a Brasil Ladies Cup sub-20. Esse é o terceiro ano que temos a empresa como nossa parceira, o que reafirma que a Ladies Cup é um evento que veio para ficar e, além de contar com o apoio da empresa, o mais gratificante é saber que a marca está empenhada em ajudar a fomentar o futebol feminino no país, e principalmente o futebol de base”.

Referência no segmento odontológico, o grupo investe milhões em esportes, todos os anos. Além da Brasil Ladies Cup, a OdontoCompany é patrocinadora oficial do Flamengo, Campeonato Paulista (patrocínio dos árbitros), eliminatórias da copa do mundo (Led) e atletas renomados, como Endrick, jogador do Palmeiras e Rayssa Leal, Vice-Campeã Olímpica de Skate.

O grupo acredita que investir em esporte está diretamente ligado ao desenvolvimento do país, à saúde e à transformação de vida. Para 2024, eles pretendem investir e avançar cada vez mais no setor. “Atualmente os maiores investimentos mundiais em marketing estão no esporte, por exemplo, nos Estados Unidos temos o Super Bowl, e nós da OdontoCompany estamos acompanhando esta tendência. Hoje a marca é a empresa, no segmento de franchising, que mais investe em marketing esportivo no Brasil. Estamos satisfeitos com os resultados e o branding da nossa companhia tende sempre a se valorizar”, finaliza Paulo Zahr, presidente do Grupo OdontoCompany .

Sobre a Brasil Ladies Cup sub-20

A categoria sub-20 é formada por 16 equipes divididas em quatro grupos e os líderes de cada chave avançam para as semifinais. Os jogos eliminatórios serão decididos em partidas únicas:

Grupo A: São Paulo, Independente de Limeira, Avaí/Kindermann-SC e Criciúma-SC;

Grupo B: Ferroviária, Aliança/Goiás-GO, Red Bull Bragantino e Coritiba-PR;

Grupo C: Grêmio-RS, Realidade Jovem, Santos e Futebol É Vida-MG;

Grupo D: Minas Brasília-DF, Atlético-MG, América-MG e São José.

Águas de Lindóia, Lindóia, Amparo e Itapira, são as quatro cidades do interior de São Paulo que irão receber a primeira fase da competição. As semifinais serão disputadas em Araraquara e a grande final em Novo Horizonte.

