Corinthians perde pro Ituano e Palmeiras vence 1a no Paulistão

O Corinthians perdeu para o Ituano por 1 a 0 nesta quarta-feira (24),

em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão teve mais posse de bola e finalizações, mas não foi eficiente e viu o adversário ir às redes nos minutos finais da partida disputada no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior.

Com o resultado, o Corinthians segue com apenas três pontos no grupo C do Estadual, caindo para a vice-liderança. O Ituano, por sua vez, chega a três unidades e se encontra na terceira colocação do grupo A.

Leia + Sobre todos os Esportes

Na próxima rodada do Paulista, o Corinthians visita o São Bernardo, no sábado (27), às 20 horas (de Brasília). Já o Ituano recebe o Guarani no mesmo dia e horário.

Palmeiras vence 1a no Paulistão

O Palmeiras venceu a Internacional de Limeira por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, e chegou a 29 jogos sem derrota em jogos válidos pela fase de grupos do Campeonato Paulista (são 21 vitórias e oito empates desde o último revés em abril de 2021, diante da mesma Inter de Limeira). Os gols do Verdão foram anotados por Raphael Veiga, duas vezes, e Rony.

O Palmeiras perdeu apenas dois jogos nas últimas duas edições do Campeonato Paulista, justamente as partidas de ida das finais de 2022 (contra o São Paulo, por 3 a 1) e de 2023 (contra o Água Santa, por 2 a 1). Em ambos os casos, venceu os duelos de volta por 4 a 0 e se sagrou campeão. Nos últimos 34 jogos da competição, são 24 vitórias e oito empates, além das duas derrotas, com apenas 17 gols sofridos e 55 gols marcados.

No geral, o Maior Campeão do Brasil está invicto há sete partidas, somando o empate por 1 a 1 com o Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista 2024 e os cinco jogos finais do Campeonato Brasileiro 2023 (três vitórias e dois empates). No Allianz Parque, está invicto há cinco jogos, sendo cinco vitórias e 14 gols marcados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP