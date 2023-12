COVID-19. Vacina bivalente terá 2ª dose de reforço

A Vigilância Epidemiológica de Americana vai disponibilizar a partir desta sexta-feira (8) uma segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos com idade superior a 12 anos que já tenham recebido a última dose da vacina bivalente há mais de seis meses. A vacina está sendo aplicada em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

De acordo com a Vigilância, a medida, recomendada pelo Ministério da Saúde, se baseia na identificação no Brasil de uma nova sublinhagem da variante Ômicron do coronavírus. Em alguns estados foram registrados surtos da doença com aumento no número de internações, atribuídos à nova sublinhagem, principalmente no Ceará. A segunda dose de reforço busca ampliar a proteção do público-alvo.

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) tenha declarado que a Covid-19 não é mais uma emergência em saúde pública de importância internacional, a doença continua circulando em todos os continentes.

“É fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a importância de concluírem seu esquema vacinal, seguindo sempre as orientações e recomendações das autoridades de saúde”, destaca a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.