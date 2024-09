CPFL tem vagas de estágio em 6 áreas

A CPFL Energia está procurando estudantes de seis áreas técnicas em Campinas para as vagas de seu Programa de Estágio 2025, que segue com inscrições abertas até dia 18 de setembro.

Eletrotécnica, Eletrônica, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Indústria 2.0 e Técnico em Edificações está apto a tentar uma oportunidade na companhia. Os candidatos podem se inscrever por meio do link: https://programaestagiocpfl.com.br .

Assim como em edições anteriores, as vagas ofertadas pelo Programa de Estágio da CPFL Energia estão divididas entre as diferentes cidades atendidas pelas distribuidoras que compõem o Grupo. Para este ano, em específico, foram abertas 111 oportunidades em municípios que pertencem à área de concessão da CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz e RGE.

A escolha dos novos talentos será feita por meio de um modelo de seleção oculta, utilizado pela CPFL desde 2019. O objetivo é privilegiar as habilidades técnicas e comportamentais, em detrimento do gênero ou orientação sexual dos candidatos. “A diversidade já faz parte do nosso dia a dia e temos como missão aproveitar o Programa de Estágio para introduzir novos perfis, tornando a nossa rede colaborativa ainda mais inclusiva. Desta forma, favorecemos a disseminação de ideias e exploramos a criatividade em nossas equipes”, afirma Renato Povia Silva, diretor de Recursos Humanos.

Por que se inscrever pras vagas?

Durante o Programa de Estágio 2025 da CPFL Energia, os estudantes selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento elaborada a partir de módulos específicos de treinamento e pensada para despertar os potenciais técnicos e comportamentais de cada um dos estagiários de forma prática.

“Importante dizer que eles contarão sempre com o suporte de profissionais que acompanharão todas as etapas da trilha. Na CPFL, são apelidados carinhosamente de padrinhos e madrinhas”, destaca Povia. “Trata-se de um modelo que incentiva a evolução desses profissionais e, em paralelo, contribui diretamente com a empresa, já que estarão continuamente envolvidos nos projetos em desenvolvimento em todas as áreas da companhia”.

As vagas abertas pelo Programa oferecem a oportunidade de os estudantes estagiarem por até dois anos na CPFL Energia. Além da bagagem profissional, a companhia oferece como benefícios: bolsa estágio, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e vale-academia.

SERVIÇO

Programa de Estágio 2025 da CPFL Energia

Inscrição: de 19 de agosto até 18 de setembro

Processo seletivo: de agosto a outubro de 2024

Admissão: janeiro de 2025

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).