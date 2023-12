Crescimento do Turismo de natureza em SP impulsiona a preservação ambiental

O rafting, esporte radical aquático mais badalado do interior de São Paulo se tornou, ao longo das últimas duas décadas, a principal motivação de meio milhão de turistas que escolhem Brotas todos os anos como destino de viagem. Justamente por servir de cenário para as atividades aquáticas que se tornaram o principal eixo econômico do município, o rio Jacaré Pepira está hoje muito melhor do que estava há 20 anos, com suas nascentes e biodiversidade preservadas.

O turismo de Brotas teve um papel decisivo na recuperação das nascentes e na criação de uma política de conservação, a ponto de o rio receber o título de mais preservado do estado de SP, pela Cetesb. Hoje, o Jacaré Pepira ostenta populações abundantes de peixes como o Bagre, o Lambari e o Pacu e suas margens recebem a visita de macacos, quatis e mais de 90 espécies de aves, com águas próprias para banho, irrigação e navegação.

Segundo o Sebrae, o crescimento de 30% na procura por destinos de natureza em todo o estado de SP coloca a atividade turística como um dos grandes incentivadores da preservação ambiental. O turismo também ocupa o centro das políticas para proteção do meio ambiente segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

“Temos potencial para gerar desenvolvimento com sustentabilidade, especialmente quando os recursos naturais são os atrativos”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP. Segundo a ONU, a atividade turística ajuda a manter a floresta de pé e os recursos naturai preservados.

O Turismo de SP também se prepara para lançar políticas de estado para o turismo rural e náutico de SP, valorizando mais de mil propriedades mapeadas; rios, lagos e represas de grande potencial, além de reforçar as boas práticas de turismo sustentável:

(Acesse aqui o material).

Veja mais notícias sobre turismo e viagens

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP