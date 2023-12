Inteligência Artificial prevê quando você vai morrer com 78% de acerto

Como seria uma inteligência artificial que consegue

indicar um possível ano de morte de usuários, com base em dados de pessoas que possuem um mesmo estilo de vida? Esta é a ideia da Universidade da Dinamarca com o modelo de linguagem Life2vec, que ainda não tem data de lançamento, mas é um avanço importante para o cuidado com a saúde pública. Entenda os detalhes.

A Universidade de Tecnologia da Dinamarca se uniu à Universidade Técnica de Istambul, Northeastern University e à Universidade de Copenhague para a criação de um modelo de linguagem que consegue prever a idade de morte de uma pessoa com uma assertividade de até quatro anos.

O modelo de linguagem foi treinado para calcular como os fatores da vida pessoal das pessoas podem influenciar na saúde, levando em consideração o estresse e a exposição a doenças durante sua rotina. Dados de janeiro de 2008 a dezembro de 2015 de um grupo de mais de 2,3 milhões de pessoas entre 35 e 65 anos foram utilizados— a mortalidade nessa faixa etária é mais difícil de prever.

A primeira etapa foi marcada pelo envio de dados para que o treinamento da inteligência artificial. Os desenvolvedores perceberam que, logo após aprender os padrões de vida das pessoas, a IA já conseguiu superar outras redes neurais avançadas para prever dados como personalidade e momento da morte com alta precisão.

Utilizamos o modelo para abordar a questão fundamental: até que ponto podemos prever eventos no seu futuro com base nas condições e eventos do seu passado? Cientificamente, o que é entusiasmante para nós, não é tanto a previsão em si, mas os aspectos dos dados que permitem ao modelo fornecer respostas tão precisas Sune Lehmann, professor da Universidade da Dinamarca e primeiro autor do artigo.

