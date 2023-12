Pais podem ajudar crianças a cuidar da saúde mental pensando de forma integral

No mês em que se iniciam as férias escolares, normalmente o foco é a alegria e a diversão relacionadas à data. Porém, é preciso lembrar que os pequenos e adolescentes muitas vezes também precisam de auxílio para cuidar das emoções e manter a saúde mental em dia, especialmente se estiverem passando por situações ou fases desafiadoras.

Segundo Danilo Suassuna, idealizador do Instituto Suassuna , que organiza e realiza congressos, seminários, workshops e extensões voltadas aos profissionais da psicologia, as crianças e adolescentes também precisam de atenção terapêutica em muitos momentos da vida, porém, a saúde deve ser pensada de forma integral. “Não se trata apenas de pensar na saúde da mente, mas na saúde de maneira geral, abordando áreas fundamentais da vida que precisam ser sempre cuidadas”, explica.

Para Suassuna, é preciso estar atento a cinco pontos importantes: a dimensão física; a dimensão espiritual; a dimensão social; a dimensão afetiva e a dimensão racional. “São como pontas de uma estrela que, juntas, se bem cuidadas, proporcionam uma vida mais equilibrada e feliz”, diz ele.

O especialista ressalta que pensar de forma integral é fundamental para que crianças e adolescentes possam se sentir bem com a própria vida. “Não tratamos apenas a saúde mental, pois ela é um reflexo de outras áreas. Pensamos na relação da criança com os outros, por exemplo; na saúde física e na saúde intelectual, entre outros pontos já citados”.

É importante, segundo Suassuna, estar atento a sinais para buscar ajuda quando necessário. “Todas essas áreas precisam de atenção contínua, mas é preciso buscar orientação caso os pais desconfiem que a criança ou adolescente está passando por problemas mais sérios e não saibam como lidar”, afirma.

Danilo Suassuna

Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2008), possui graduação em Psicologia pela mesma instituição. Autor do livro “Histórias da Gestalt-Terapia – Um Estudo Historiográfico”. Professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e do Curso Lato-Sensu de Especialização em Gestalt-terapia do ITGT-GO. Coordenador do NEPEG Núcleo de estudos e pesquisa em gerontologia do ITGT. É membro do Conselho Editorial da Revista da Abordagem Gestáltica. Consultor Ad-hoc da revista Psicologia na Revista PUC-Minas (2011). Para mais informações acesse o instagram: @danilosuassuna .

Sobre o Instituto Suassuna

O Instituto Suassuna realiza congressos, seminários, workshops e extensões voltadas aos profissionais da psicologia. E para isso, conta com um time de especialistas em educação. O instituto utiliza o Google for Education para transformar a maneira como os alunos e professores aprendem, trabalham e inovam juntos. A metodologia utilizada transforma o ensino em aprendizagem permitindo que os alunos evoluam no próprio ritmo, resultando em solucionadores de problemas criativos e também em colaboradores eficientes.

Para mais informações, acesse o site ou através do instagram e canal no youtube .

