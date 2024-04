O ex-vereador Major Criva (Crivelari)

também lucrou com a vinda do deputado estadual Tenente Coimbra a Americana. Ele garantiu uma emenda de R$ 100 mil pra Gama (Guarda Municipal de Americana).

Criva foi para o MDB e pretende voltar a ser candidato a vereador este ano. Ele gravou um vídeo com o deputado estadual garantindo a emenda.

O deputado esteve na cidade também para falar com o vereador Marschelo Meche (DC), para tratar do tema das escolas cívico militares.

