O Governador do Estado Tarcisio de Freitas (Republicanos) fez

uma série de agendas em Sumaré, trazendo conquistas e progresso para as cidades paulistas, ao lado do vice-prefeito Henrique do Paraíso, que também é coordenador regional do Republicanos. A primeira parada foi em Americana, onde foram entregues 442 casas subsidiadas pelo programa Casa Paulista.

O programa habitacional tem sido uma importante ferramenta de apoio às famílias com renda de até três salários-mínimos, possibilitando o sonho da casa própria para milhares de brasileiros. O Governador enfatizou que o programa é fundamental para ajudar as famílias a conquistarem a tão sonhada estabilidade e segurança de um lar.

Em seguida, Tarcísio de Freitas seguiu para Hortolândia, onde inaugurou a primeira Praça da Cidadania do interior paulista. O espaço, que combina lazer e inclusão social, representa um marco para a região, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.

Durante o evento, Henrique do Paraíso que acompanhou o Governador Tarcísio de Freitas, destacou seu compromisso com o progresso de Sumaré e região. Em suas palavras, “Agradeço pelo carinho demonstrado pelo Governador Tarcísio de Freitas pela nossa cidade de Sumaré. Além disso, quero expressar minha gratidão pelos investimentos nos três viadutos da Rumo Logística, uma conquista que consolidamos durante seu mandato como Ministro de Infraestrutura, ao assinar os contratos para a construção dessas importantes obras”.

O viaduto do Jardim Primavera já está com a construção a todo vapor e a previsão de entrega é em agosto, representando um investimento significativo de quase 20 milhões de reais. Este empreendimento é fundamental para a melhoria da infraestrutura e mobilidade da região.

Além disso, outro viaduto que, através do bairro Jardim Bandeirantes, ligará toda a Área Cura em Sumaré com o bairro Nova Europa em Hortolândia, representa um investimento de 40 milhões de reais e trará um significativo impacto positivo para o desenvolvimento da região.

“Agradeço também pelo compromisso assumido com os outros dois viadutos já com contratos assinados, um no Veccon, que ligará ao Barreiro, e outro que conectará as regiões do Picerno e da Avenida Ivo Trevisan.” afirmou o vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso.

Ambos reforçaram o compromisso com a entrega dos novos viadutos para a cidade, cuja construção está em andamento e em breve será concluída, proporcionando mais mobilidade e desenvolvimento para a população sumareense.

Essa jornada de realizações e parcerias evidencia o empenho do governo estadual em promover o crescimento e o bem-estar das comunidades paulistas, trazendo benefícios tangíveis e melhorias significativas para a vida dos cidadãos.

