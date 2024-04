Prefeitura prevê orçamento de R$ 1,4 bi em 2025

R$ 1,4 bi- A Prefeitura de Americana apresentou a proposta

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2025 em audiência pública nesta quarta-feira (24) por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento. Os números foram explanados pelos secretários Diego de Barros Guidolin (Planejamento) e Simone Inácio de França Bruno (Fazenda) no Auditório Villa Americana.

A LDO é um instrumento de planejamento que determina as metas e prioridades da administração e norteia a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), que é apresentada no mês de setembro. Ela dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e o controle dos custos, entre outros requisitos.

A receita total prevista no próximo ano é de R$ R$ 1.399.489.700,00, o que representa 2,8% a mais do que o orçamento de 2024. Em relação ao inicialmente planejado no PPA (Plano Pluri Anual) em 2022, significa 24,1% de acréscimo.

Este montante será distribuído a todas as secretarias, autarquias e fundação de acordo com os programas de cada setor e dos percentuais que são legalmente obrigatórios, como no caso das secretarias de Educação e de Saúde, garantindo a execução dos principais projetos da atual gestão.

Guidolin destacou a importância dos estudos iniciais do orçamento, que culminam no planejamento financeiro para as ações previstas para 2025. “Nosso orçamento é pé no chão. Privilegiamos o cuidado com os recursos públicos e a manutenção das contas todas em ordem. O governo Chico Sardelli tem compromisso com a realidade, com uma gestão financeira eficiente”, disse.

Simone afirmou que a peça de planejamento orçamentário é consistente e estabelece com clareza as prioridades do município. “Para a sua elaboração, levamos em consideração o cenário econômico atual, analisamos o histórico das nossas receitas e as previsões para o ano que vem, tendo por base os boletins econômicos contendo os índices oficiais do governo. O prefeito Chico Sardelli pediu que mantivéssemos todos os serviços já oferecidos à população, e a LDO, conforme proposto pelo Executivo, permite garantir isso, além de visar o equilíbrio das contas do município”, destacou.

Durante a audiência pública, foram apresentadas algumas prioridades que estão elencadas na LDO 2025:

– Saúde: manutenção da OS, dos serviços de UBS, ampliação de exames e de consultas e manutenção do Consórcio Cismetro;

– Educação: manutenção da sala maker, apostilas, unidades escolares, kit de material escolar, Google for Education;

– Meio Ambiente: zeladoria e manutenção de áreas verdes e revitalização de praças;

– Obras e Serviços Urbanos: realização dos serviços de recape, tapa-buraco e pinturas de vias e manutenção do contrato de limpeza pública;

– Assistência Social e Direitos Humanos: repasses a entidades com reposição da inflação;

– Cultura e Turismo: investimentos em eventos culturais, como Carnaval, aniversário da cidade, 7 de Setembro, Revirada Cultural e Natal;

– Esportes: manutenção de eventos esportivos;

– Gabinete do Prefeito: recursos para a Muralha Digital.

