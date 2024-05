Pré campanha já tem adesivaço de carros

A pré campanha já começa agitar Americana com adesivaço de carros

Este sábado, o agitador cultural Matheus Lirani convocou parceiros e apoiadores para adesivar os carros com um pequeno adesivo.

Leia + sobre política regional

Lirani disse ao NM que pretende adesivar 100 carros neste final de semana e chegar a um total de 400 neste período.

Ele vem candidato pelo Podemos, que tem o vereador Leco Soares com mandato. Seu partido pretende fazer ao menos duas cadeiras nesta eleição.

Lirani concorre com os ex-vereadores Orestes Camargo Neves, Dr Ondas e com o suplente Renan de Ângelo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP